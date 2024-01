Basket, Serie A: la Reyer batte Trento, Gentile fa esultare Scafati

basket serie a

Venezia eguaglia i punti della Germani Brescia, chiamata a rispondere domani: 93-68 alla Dolomiti Energia Trento. Finale al cardiopalma al PalaMangano: Treviso pareggia e viene sconfitta 95-93

Le prime gare della 18a giornata della Serie A di basket regalano l'aggancio alla vetta per la Reyer Venezia (13-5): i lagunari, trascinati da uno Spissu da 17 punti, sconfiggono 93-68 la Dolomiti Energia Trento e le infliggono il quinto ko consecutivo. Finale punto a punto tra Scafati e Treviso: la Givova si fa riprendere dal +21, poi esulta grazie al canestro di Alessandro Gentile (95-93) a due secondi dal termine. Vani i 27 punti di Harrison.

UMANA REYER VENEZIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 93-68

La Reyer Venezia non sbaglia contro Trento e cancella il ko contro Derthona: 93-68 nel derby del Triveneto ed è aggancio momentaneo alla Germani Brescia (13-4). Ci pensa la Dolomiti Energia a spezzare l'equilibrio iniziale e trovare il primo vantaggio, ma poi dilaga la Reyer: Tucker firma la tripla del +3 ed entra in gioco anche Spissu, che trova la bomba del massimo vantaggio a +7. Le squadfre sprecano vari contropiedi ed entra in gioco anche De Nicolao, che sbaglia la tripla del +10: Venezia chiude così sul 22-15 al termine del primo quarto, trascinata da Simms e Spissu. Nel secondo quarto entra in gioco Heidegger, che sarà un fattore con le sue triple a profusione: gli orogranata sono molto efficaci da tre, allungano ancora e volano sul +11 con Wiltjer. Galbiati chiama il timeout, ma la reazione dei suoi è pressoché nulla: Heidegger e Tucker firmano il +20 della Reyer e mettono in ghiaccio la sfida, con Trento che può solo riavvicinarsi grazie a un sontuoso Alviti. Si chiude sul 44-29 a metà gara e nel terzo quarto non c'è storia: Simms e Spissu riallontanano Trento, che poi viene definitivamente affossata dalle triple di Heidegger e Wiltjer. Brooks chiude il periodo sul 68-47, segnando da due, ed è decisivo anche nel quarto: suo il canestro del +25 dopo le triple di Heidegger e Wiltjer. Trento rientra sul -14 con Alviti, poi viene ricacciata indietro con un parziale da 11-0. Vince 93-68 la Reyer con l'ultimo canestro di Casarin e aggancia la Germani Brescia in vetta: 13 vittorie e 5 ko per i veneti. Decisivi Spissu (17) e Heidegger: 15 punti con 4/6 da tre. Agli ospiti non bastano i 16 punti di Alviti, unico in doppia cifra con Grazulis: quinto ko consecutivo per la Dolomiti Energia Trento (9-9), che perderà altre posizioni.

IL TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 93-68 (22-15, 44-29, 68-47)

Umana Reyer Venezia - Spissu 17 (2/3, 3/6, 4/4 tl), Casarin 10 (3/3, 1/4, 1/2), Simms 6 (3/7, 0/6, 0/2 tl), Tucker 14 (3/4, 1/2, 5/6 tl), Tessitori 9 (3/6 da 2, 3/4 tl), Heidegger 15 (1/2, 4/6, 1/2 tl), De Nicolao 3 (1/2 da 3), Brooks 9 (3/3 da 2, 3/3 tl), Wiltjer 8 (1/5, 2/3), O'Connell 2 (1/1, 0/1), Janelidze (0/1 da 3). All. Spahija.

Dolomiti Energia Trentino - Hubb 7 (1/4, 1/5, 2/2 tl), Alviti 16 (3/4, 3/4, 1/1 tl), Biligha 8 (2/7, 1/1, 1/2 tl), Grazulis 10 (5/6, 0/3), Baldwin 7 (2/8, 1/4), Ellis 7 (1/5, 0/1, 5/5 tl), Stephens 3 (0/2, 1/1), Forray 7 (1/3, 1/2, 2/2 tl), Cooke 2 (1/6 da 2), Udom 1 (0/1, 0/1, 1/2 tl). N.e. Conti. All. Galbiati.

GIVOVA SCAFATI-NUTRIBULLET TREVISO 95-93

Succede di tutto al PalaMangano, in un match vietato ai deboli di cuore: la Givova Scafati vola sul +21, si fa riacciuffare a suon di triple nel quarto periodo e poi vince 95-93 all'ultimo secondo grazie ad Ale Gentile. Partono bene i campani, che si portano sul 6-2 con Gerald Robinson e sono molto efficaci da tre punti: Paulicap accorcia sul 13-9 e Justin Robinson firma il -2 per la Nutribullet, che sogna l'aggancio. Un parziale di 8-0 consente a Scafati di riallungare e Rossato scrive il +15 a due minuti dal termine del primo quarto, che si chiude sul 30-17 per i campani e un notevole 6/7 da tre. Harrison accorcia per Treviso nei primi minuti del terzo quarto ed è efficacissimo ai liberi: 3/3 per riportare sotto la Nutribullet. Scafati però non demorde e si riporta sul +13 con Pinkins, allungando ulteriormente nel finale: è 56-40 per la Givova a metà gara, con Robinson (14) e Harrison (17) come top-scorer le due squadre. Il terzo quarto è quello della definitiva fuga dei padroni di casa, con Logan a firmare il +17 e Gerald Robinson che scrive il +21 sul tabellone: Mezzanotte accorcia sul 79-60, poi nell'ultimo quarto Scafati alza il piede dal'acceleratore e rischia grosso. Olisevicius riporta Treviso sotto i dieci punti di svantaggio ed Harrison fa il resto: è solo +4 per Scafati, che riesce a riallungare in seguito. Gli ultimi due minuti sono al cardiopalma: le triple di Bowman pareggiano i conti (93-93), ma Treviso non riesce a far fallo e la paga carissima. Alessandro Gentile firma il canestro decisivo e premia la Givova Scafati, che vince 95-93 e aggancia Trento (9-9). Il top-scorer dei campani è un Gerald Robinson da 24 punti, a Treviso (sempre penultima) non bastano i 27 di D'Angelo Harrison.

IL TABELLINO

GIVOVA SCAFATI-NUTRIBULLET TREVISO 95-93 (30-17, 56-40, 79-60)

Givova Scafati - Mouaha 2 (1/1 da 2), Pinkins 19 (6/7, 0/1, 7/8 tl), G. Robinson 24 (3/3, 6/9), Rivers 16 (1/2, 3/5, 5/5 tl), Gamble 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Gentile 15 (7/13, 0/1, 1/3 tl), Rossato 7 (2/3, 1/4), Logan 9 (1/3, 1/4, 4/6 tl), Nunge (0/3, 0/1), Pini (0/1 da 2). N.e. Sangiovanni, Cavaliere. All. Boniciolli.

Nutribullet Treviso - Bowman 21 (2/2, 5/7, 2/4 tl), J. Robinson 4 (2/3, 0/1), Allen 10 (2/4, 1/4, 3/4 tl), Olisevicius 19 (3/6, 2/7, 7/8), Paulicap 4 (1/4 da 2, 2/2 tl), Zanelli 4 (1/1 da 3, 1/1 tl), Harrison 27 (1/5, 4/8, 13/13 tl), Torresani 2 (1/1 da 2), Faggian (0/1 da 3), Mezzanotte 2 (1/4, 0/1), Camara (0/1 da 2). N.e. Scanduzzi. All. Vitucci.