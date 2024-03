Basket, Serie A: Venezia prova a giocarsela contro Milano, Brescia vola a Sassari

IL PROGRAMMA

Si parte con Napoli-Pistoia, domani Pesaro-Bologna: il programma del 23° turno del campionato di basket

© IPA Pronta a sfruttare l’aria di casa, con un palazzetto ancora in estasi per la vittoria della Coppa Italia, la Gevi Napoli scende in campo nell’anticipo della 23a giornata di LBA Serie A di basket contro l'Estra Pistoia per riscattare l’ultima sconfitta contro Tortona. Domani il resto delle gare, a cominciare da UNAHOTELS Reggio Emilia-Openjobmetis Varese e Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano. Gara importante soprattutto per gli orogranata, che nei due precedenti stagionali contro l’Olimpia sono stati letteralmente surclassati.

Le parole di Federico Casarin, presidente dell'Umana Reyer Venezia, in vista della gara del Taliercio: “Quest'anno l’abbiamo incontrata due volte e forse abbiamo espresso il peggior basket della stagione. Sicuramente anche per le qualità e le capacità tecnico-organizzativa di Milano. Vorremmo affrontarla alla pari, cercare di giocare alla pari loro. Sarebbe già un bel risultato. Arrivare fino in fondo e giocarci le nostre chance per cercare di batterli e di portare un risultato importante a casa”.

Con 5 vittorie nelle ultime 6, la Bertram Derthona Tortona vuole migliorare il proprio score nel match di Scafati contro la Givova. Trasferta delicata per la Germani Brescia, contro una Banco di Sardegna Sassari risollevata dalla cura Markovic e capace di battere Bologna e Venezia nelle ultime due partite. Le parole in conferenza di Alessandro Magro, coach della Germani: “Sicuramente troveremo una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato all’andata. Perché nell’ultimo periodo sono sicuramente una delle squadre più in forma. Siamo tutti al completo e abbiamo voglia di provare a vedere se abbiamo definitivamente tolto la ruggine che avevamo in qualche ingranaggio. Credo non ci sia partita migliore di quella di Sassari per avere un test di altissimo livello”.

L'Happy Casa Brindisi ospita la Dolomiti Energia Trentino, la Carpegna Prosciutto Pesaro affronta la Virtus Segafredo Bologna con in testa l'obiettivo salvezza così come la NutriBullet Treviso Basket, con la voglia di confermarsi nell’ultimo match di giornata contro la Vanoli Cremona dopo la splendida vittoria in rimonta su Reggio Emilia. Così ha parlato Frank Vitucci, coach dei veneti: “Sappiamo che Cremona è un ostacolo non facile, come peraltro non ce ne sono da qui alla fine, ma che dovremo assolutamente superare e per farlo abbiamo bisogno di 40 minuti di attenzione, di concentrazione, di continuità perché altrimenti possono non bastare. Sono sicuro che domenica staremo più attenti e dovremmo venire a capo di un avversario di questo livello, che è un competitor come noi. Dobbiamo assolutamente vincere”.