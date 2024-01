Basket, Serie A: un super Mannion trascina Varese al successo contro Treviso

BASKET SERIE A

L’ex Bologna e Baskonia firma 30 punti nel 101-96 esterno della Openjobmetis, terza vittoria consecutiva per Bialaszewski

Nell’anticipo del quindicesimo turno di Serie A di basket vince ancora Varese, che si impone per 101-96 sul campo di Treviso. I padroni di casa vanno avanti nel primo quarto con un super parziale guidato da Allen (23 punti totali), ma poi cadono sotto i colpi di Nico Mannion: il play ex Bologna e Baskonia è micidiale dall’arco e in penetrazione, e porta la Openjobmetis al successo grazie ad una prestazione da 30 punti.

NUTRIBULLET TREVISO-OPENJOBMETIS VARESE 96-101

Terza vittoria di fila per Varese, 101-96 in casa di Treviso. Primo tempo estremamente divertente: nei dieci minuti iniziali gli ospiti mettono il muso avanti, ma in chiusura di quarto la Nutribullet apre il parziale di 10-0 grazie ad un super Allen. Nel periodo successivo si scatena Nico Mannion, autore di 21 punti nei primi venti minuti e di giocate fondamentali. Olisevicius e Robinson tengono a galla Treviso, che però è dietro di sette punti alla pausa lunga, sul 57-50. Al rientro in campo dopo l’intervallo Mannion continua a fare male alla difesa veneta, con McDermott a coadiuvarlo soprattutto dall’arco. Robinson e Allen devono ancora fare gli straordinari per non far crollare la squadra di Vitucci, che è sotto 80-70 a seicento secondi dalla fine. Gli uomini di Bialaszewski si spengono a inizio quarto periodo, con Treviso che rientra anche grazie ad un Bowman fin lì appannato. Mannion commette il quarto fallo (tecnico) e deve uscire dal campo: Brown e Hanlan prendono allora per mano Varese, riuscendo a portarla al successo nel rettilineo finale. Vince la Openjobemetis 101-96 e firma il terzo successo consecutivo, il sesto in questo campionato.

TABELLINO

Nutribullet Treviso-Openjometis Varese 96-101

Parziali: 26-24, 50-57, 70-80.

Nutribullet Treviso: Bowman 14 (4/10, 1/6, 3/6 tl), Allen 23 (6/11, 1/6, 8/8 tl), Olisevicius 21 (5/11, 3/5, 2/4 tl), Robinson 23 (4/7, 4/6, 3/4 tl), Paulicap 3 (1/5, 1/2 tl); Zanelli 4 (2/3, 0/2), Harrison 6 (1/5, 1/3, 1/2 tl), Faggian, Mezzanotte (0/1), Camara 2 (1/1). N.e.: Pellizzari, De Marchi. All.: Vitucci.

Openjobmetis Varese: Mannion 30 (7/11, 1/4, 13/15 tl), Hanlan 20 (7/10, 1/4, 3/3 tl), Spencer 11 (5/8, 1/4 tl), Brown 10 (3/4, 1/3, 1/1 tl), McDermott 14 (2/2, 3/5, 1/1 tl); Moretti 3 (0/1, 1/5), Young 3 (3/4 tl), Ulaneo 4 (2/3), Librizzi 6 (1/3, 1/1, 1/2 tl). N.e.: Virginio, Woldetensae. All.: Bialaszewski.