Basket, Serie A: Trieste si conferma, sconfitta Cremona

La Pallacanestro Trieste dà seguito alla vittoria ottenuta nello scorso weekend e non sbaglia: 91-83 su Cremona per confermarsi tra le migliori otto. Il match inizia subito nel migliore dei modi per i padroni di casa, col 6-2 firmato da Johnson e il +12 ottenuto grazie a Uthoff (18-6) nel primo quarto. Lacey e Poser accorciano, ma la Vanoli è sotto col punteggio di 23-17. Il secondo quarto vede Trieste volare sul +11 prima di spegnersi, subendo un parziale di 8-0: Dreznjak e Jones firmano così il 39-36 di metà gara per i giuliani. La spinta del PalaTrieste è costante, ma i lombardi effettuano il sorpasso: tripla di Davis e +3 (49-46). Valentine si scatena (19 punti totali) e firma il controsorpasso nel terzo quarto, poi entra in gioco anche uno strepitoso Ross, che chiuderà con 20 punti. Cremona chiude il terzo quarto sul +8 e dilaga nell'ultimo periodo, non facendo mai avvicinare i rivali. Valentine ricaccia infatti costantemente indietro la Vanoli nel concitato finale, prima di due minuti di assoluta tranquillità a gara chiusa. Vittoria col punteggio di 91-83 per Trieste, che si conferma nella top-8: 7-5 il suo score. Sempre penultima la formazione ospite, con due vittorie in dodici gare. Un ottimo Dreznjak, da 20 punti totali, non è bastato per evitare il quinto ko nelle ultime sei sfide.