Basket, Serie A: Trento supera Reggio Emilia

15/12/2018

Trento ha bisogno di vincere, Reggio Emilia vuole i due punti per dare continuità alla vittoria in casa di Sassari e poi per sperare di avvicinarsi al treno play off. Parte subito fortissimo l’Aquila che infatti dopo i primi 3 minuti è avanti 9-0. Cagnardi è costretto al time out che fa bene ai biancorossi e specialmente a Aguilar (9-7). Nella Grissin Bon debutta Rivers che trova subito la retina: alla fine del primo quarto il match è equilibrato sul 20-19. Al ritorno in campo Reggio trova il vantaggio (20-22). Ma i padroni di casa non ci stanno, e difendendo con le unghie e con i denti, riescono ad allungare anche di 8 (34-26). La Grissin Bon ricuce leggermente lo strappo e all’intervallo lungo si va sul 38-33. Il terzo quarto si apre con il fallo e canestro di Hogue che completa il gioco da tre punti e manda i suoi sul +8 (41-33). Poi però si segna davvero poco: alla fine la tripla di Mussini a fil di sirena consente agli ospiti di restare incollati a -4 (48-44). Tutta altra storia nel quarto quarto dove subito è un botta e risposta da tre: inizia Llompart che porta a -1 Reggio (48-47), ma Mian rimette i suoi avanti di 4 (51-47). Reggio riesce a trovare il pari con Rivers (51-51), poi è un continuo alternarsi nel punteggio fino a quando Trento a due minuti dalla fine trova l’allungo vincente trascinata dai cinque punti in fila di Marble. Finisce 68-60.