Basket, Serie A: Trapani si conferma capolista, Trento resta in scia

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GIVOVA SCAFATI 88-78

Trento accoglie Scafati a Il T Quotidiano Arena, dove il quarto inaugurale si gioca all’insegna dell’equilibrio. La Dolomiti trascorre in vantaggio praticamente l’intera frazione, toccando un massimo di +5, ma non riuscendo mai a staccare veramente la Givova. Gli ospiti rispondono infatti colpo su colpo ai trentini, nel giorno in cui Alessandro Zanelli festeggia la presenza numero 200 in Serie A e coach Paolo Galbiati la sua 150ª panchina nel massimo campionato italiano. Il primo quarto va allora in archivio sul 21-18 per Trento, con Scafati che passa invece al sorpasso in avvio di secondo periodo. La Dolomiti torna però subito in vantaggio e allunga anche sul +10, presentandosi poi all’intervallo sul punteggio di 46-42 a proprio favore. Al ritorno in campo delle squadre la Givova accorcia di nuovo sul -1, ma Trento si rimette in controllo del match con un paio di canestri nei momenti importanti e arriva agli ultimi dieci minuti di gara avanti 65-55. L’Aquila gestisce quindi il vantaggio accumulato nell’ultimo quarto, sebbene gli ospiti tornino anche a -2 per qualche istante, e vince 88-78. Trento sale così a 34 punti, agganciando (almeno per una notte) sia Bologna che Brescia e restando a -2 dal primo posto. Scafati rimane invece ferma a 12 punti.