Basket, Serie A: Saunders trascina Cremona, Milano cade 82-78 

Gioia in Eurolega, nuova delusione in campionato. Non trova continuità l’Olimpia Milano di Ettore Messina che perde in casa della Vanoli Cremona. Finisce 82-78 in favore della squadra allenata da Meo Sacchetti che ringrazia un grande secondo tempo di Saunders che chiude a 19 punti per interrompere una striscia di due sconfitte filate. Terzo ko in campionato su cinque gare invece per Milano a cui non bastano i 26 punti di Micov.

VANOLI CREMONA-AX ARMANI EXCHANGE MILANO 82-78

Scola è a riposo precauzionale e anche Brooks resta fuori per una contusione post Eurolega, coach Messina però sorride per il rientro in campo di Gudaitis dopo nove mesi di assenza. Dall’altra parte Meo Sacchetti chiede alla sua Vanoli di provare a muovere il pallone contro la difesa dell’Armani, missione che riesce a fasi alterne. Milano doppia a rimbalzo Cremona e con gli 8 punti di Micov alla prima sirena è avanti 24-16. La Vanoli torna in campo e piazza un 7-0 di parziale che la riporta a stretto contatto nel punteggio. In più le triple iniziano ad entrare e la difesa sale di colpi, contro una Milano che invece forza conclusioni e perde possessi, con Messina a riprendere i suoi per alcune letture offensive discutibili. I liberi nel finale di Saunders e Mathews chiudono un quarto da 24 punti per Cremona che a metà gara è avanti 40-37. Equilibrio che si conserva anche per gran parte del terzo quarto, con l’Olimpia che però si trova quasi sempre a rincorrere nel punteggio, mentre la Vanoli crea problemi con la difesa a zona e i canestri di Saunders. Milano resta in corsa grazie a Micov, Della Valle e ai liberi, a fine terzo quarto Cremona è avanti 63-54. Milano rientra con furioso parziale in apertura di ultima frazione, Saunders però si carica il peso offensivo di Cremona sulle spalle e impedisce all’Armani di allungare le mani sulla partita, con 8 punti filati che costringono Messina al timeout. La bomba di De Vico scrive l’80-69 con cui di fatto si assegna la sfida, anche se nel finale Rodriguez e Micov cercano di costruire un incredibile rientro che però non si concretizza.