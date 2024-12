Basket, Serie A: Sassari rimonta Cremona, Varese ok con Napoli

VANOLI CREMONA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 65-80

Super rimonta di Sassari, che dopo un avvio shock riesce a pareggiare i conti e ad imporsi sul parquet di Cremona. Prime fasi difficilissime per gli ospiti, sotto 16-2 nel corso del primo quarto con un Dreznjak a trascinare la Vanoli. Alla fine del primo periodo i sardi riescono a ridurre il divario, sul 24-15 in favore dei lombardi. Bibbins e compagni si mettono in moto nel secondo parziale, arrivando a ridurre il gap fino al 44-40, sotto soltanto di quattro punti all’intervallo. Bendzius e Cappelletti, oltre al solito Bibbins, trascinano il Banco di Sardegna anche alla parità, a seicento secondi dalla fine sul 54-54. I padroni di casa crollano definitivamente nel finale, con gli uomini di Markovic che allungano e gestiscono il vantaggio senza troppi problemi fino alla fine. Sesta vittoria per Sassari in classifica, con la zona playoff non troppo distante. Undicesimo ko per Cremona, a un solo successo sopra la zona retrocessione.