Basket, Serie A: quinta sinfonia per Cantù, Brindisi battuta 81-79

04/03/2019

Al PalaDesio va in scena un match che si sapeva potesse essere spettacolare, visto il grande momento delle due squadre: Brindisi arriva da cinque vittorie consecutive in campionato, Cantù ne ha infilate quattro. E le attese non sono tradite. L'inizio di gara è di marca pugliese. L'Happy Casa va subito sul 6-0, con i punti di Gaffney, Banks e Chappell. La reazione di Cantù è nelle mani di Shaheed Davis, dominatore assoluto a rimbalzo (19 sui 49 dell'Acqua San Bernardo sono suoi, Brindisi ne conquista solo 29). Realizza punti pesanti anche Tony Carr, proveniente da Torino e all'esordio al PalaDesio. Match subito con ritmi alti in fase offensiva, qualche errore in difesa non fa piacere ai coach Brienza e Vitucci. Seconda parte dei primi 10' altalenanti: break canturino di 8-0 e contro-parziale di 5-0 brindisino con tripla finale di Moraschini, caldissimo dall'arco (chiuderà con il 75%). Il primo parziale finisce 22-21 per Cantù.



Sull'onda lunga del finale del primo quarto, la seconda frazione si apre con Brindisi che tenta la fuga grazie a tre bombe consecutive, firmate Walker e Wojciechowski, ma Cantù è più solida sotto canestro e riesce sempre a restare dentro la partita. Regna l'equilibrio: si va all'intervallo lungo sul 44-44. Cantù leggermente più squilibrata nel tabellino, con due giocatori in doppia cifra (Davis segna 11 punti, Gaines ne realizza 10). L'offensiva di Brindisi è spalmata meglio: i più prolifici sono Wojciechowski e Moraschini, con 8 punti.



Prima dell'ultimo quarto, Cantù tenta l'allungo decisivo portando il risultato sul 66-61. Per la squadra di coach Brienza punteggio perfettamente diviso: 22 punti in ognuna delle prime tre frazioni. Nonostante qualche sbavatura difensiva, la precisione al tiro dell'Acqua San Bernardo (che chiude con il 55% da due) fa la differenza. È soprattutto Gaines a essere chirurgico: 75% da due, percorso netto in lunetta. Brindisi manca nel finale di frazione, dopo essere riuscita a rispondere colpo su colpo con Brown, Chappell e Banks.



Gli ultimi 10' si aprono con un gioco da tre completato da Moraschini, che accorcia subito il gap. Brindisi non ha nessuna intenzione di mollare e negli ultimi tre minuti aggancia per due volte Cantù: prima con un canestro da sotto di Brown, che vale il 75-75, poi con un due punti di Banks a 40" dalla sirena (79-79). Ma l'ultima parola è dell'Acqua San Bernardo, e proprio del neo-acquisto Carr, che a 12" dal termine firma il decisivo 81-79 per il boato del PalaDesio.



In classifica, Cantù trova il quinto successo consecutivo, e festeggia nel migliore dei modi l'arrivo della nuova proprietà: la squadra di Brienza adesso vede i playoff, essendo ottava insieme a Trento, Bologna e Trieste, con 20 punti. Brindisi ne ha quattro in più e rimane sesta.