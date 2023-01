Basket, Serie A: Milano espugna Bologna e aggancia la Virtus in vetta

SERIE A

All’Olimpia il big match della 13esima giornata per 96-74, colpo Tortona a Varese, vince anche Brescia all'overtime

© italyphotopress Inizia nel migliore dei modi il 2023 dell’Olimpia Milano: la squadra di Ettore Messina piazza il colpo esterno a Bologna e aggancia la Virtus in vetta alla classifica della Serie A di basket. Per l’Armani vittoria 96-74 grazie a una super prestazione di Davies (23 punti), agli uomini di Scariolo non bastano le 17 trasformazioni di Teodosic. Tortona espugna Varese all’ultimo respiro, ok Verona, Scafati, Trieste, Brindisi e Brescia all’overtime.

VIRTUS BOLOGNA-MILANO 74-96

Clamoroso colpo esterno di Milano che si aggiudica il big match della 13esima giornata della Serie A e raggiunge proprio la Virtus Bologna in testa alla classifica. L’Olimpia domina a casa della squadra di Scariolo e mette a segno una prestazione super, trascinata da Davies (23 punti). Ai padroni di casa non basta il solito Teodosic, 17 trasformazioni per lui. Virtus e Armani entrambe a 22 punti, i milanesi conducono per tutta la partita dilagando sempre più fino alla sirena, l’ultimo quarto è una passerella trionfale a casa degli avversari per la lotta scudetto.

VERONA-TRIESTE 88-81

Verona si aggiudica la sfida salvezza e stacca proprio Trieste di due punti: per i veneti terza vittoria nelle ultime quattro mentre Trieste incappa nel terzo ko nelle ultime quattro partite. Spencer prova a trascinare gli ospiti con 20 punti e 14 rimbalzi, Anderson risponde per Verona con 19 punti e un terzo quarto fino al +14 che basta ad amministrare fino alla sirena.

SASSARI-BRESCIA 92-94

Brescia espugna Sassari dopo un match tiratissimo, per i lombardi seconda vittoria di fila e zona playoff mentre i sardi si arrendono per la seconda volta nelle ultime due partite e restano a metà classifica. Incredibile rimonta degli ospiti che recuperano 15 punti di svantaggio da fine terzo quarto e poi completano l’opera all’overtime. Taylor e Della Valle top scorer di Brescia con 18 punti ciascuno.

SCAFATI-NAPOLI 96-61

Prosegue l’ottimo momento di Scafati che asfalta letteralmente Napoli e trova la quinta vittoria nelle ultime sei partite, partenopei penultimi e al terzo ko di fila. Per i padroni di casa, che dominano dal primo all’ultimo minuto, è il trio Pinkins-Logan-Okoye a regalare spettacolo (24, 21 e 21 punti con anche 11 rimbalzi per Pinkins).

VARESE-TORTONA 88-89

Non basta un devastante Ross a Varese (35 punti e 10 assist), Tortona piazza il colpo esterno firmando una super rimonta dal -13 di fine terzo quarto. L’impresa si concretizza nei secondi finali con quattro punti a ridosso della sirena. Tortona vola così al terzo posto mentre per Varese è la seconda sconfitta nelle ultime due.

TRENTO-BRINDISI 68-78

Seconda sconfitta di fila per Trento che crolla in casa anche contro Brindisi, a sua volta brava a riscattarsi dopo due sconfitte e avvicinarsi alla zona playoff. Ospiti sempre in vantaggio e sempre in controllo, trascinati da un super Burnell con 18 punti e 8 rimbalzi. Per i padroni di casa inutile la prestazione sublime di Atkins (16 punti e 16 rimbalzi).

TREVISO-VENEZIA 100-93

Devastante Banks con 32 punti e Treviso vola nel derby veneto contro Venezia, stesa anche dai 23 di Iroegbu. Padroni di casa bravi ad accelerare nel finale dopo un match molto equilibrato, per Treviso arriva la terza vittoria consecutiva mentre Venezia incappa nel primo ko dopo tre successi, restando comunque in zona playoff.

RISULTATI E CLASSIFICA