Tennis: Bellucci batte Sonego e va al 2° turno a Parigi

Mattia Bellucci ha superato il primo turno del Masters 1000 di Parigi, aggiudicarsi il derby con Lorenzo Sonego, col punteggio di 6-3, 6-4. Una prestazione convincente da parte del vincitore, che al secondo turno potrebbe affrontare l'argentino Francisco Cerundolo o il francese Arthur Rinderknech. Niente da fare, invece, per Matteo Arnaldi che ha ceduto per 6-4, 1-6, 6-3 al britannico Cameron Norrie. L'azzurro ha dominato il secondo set ma nel terzo Norrie ha piazzato il break decisivo al quinto gioco, difendendolo poi grazie ad un servizio molto efficace. Al secondo turno, la sfida sarà con lo statunitense Ben Shelton, n.4 Atp e terzo favorito del seeding.