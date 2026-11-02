Papà Antonelli: "Andare da Mattarella? Ne saremmo onorati"

"Ormai abbiamo detto tutto, è molto bello, siamo molto felici. Non ho letto i giornali, non è facile qui dal Messico leggere le testate di tutto il mondo, ma certamente c'è stato un bel ritorno mediatico. Un invito del presidente della Repubblica? Torneremo in Italia dopo il Gp del Brasile, ne saremmo molto onorati". Così a LaPresse Marco Antonelli, padre di Kimi, il giorno dopo il trionfo del pilota bolognese che con il terzo posto al Gp del Messico, ha conquistato il titolo di campione del mondo a 20 anni.