Basket, Serie A playoff: crollo Milano, Avellino sbanca il Forum. Sassari piega Brindisi

18/05/2019

Senza Mike James e Nemanja Nedovic, l'AX Armani Exchange Olimpia Milano vuole provare a mettersi alle spalle un mese di aprile da dimenticare contro la Sidigas Avellino, che ha centrato la qualificazione ai playoff all'ultimo turno di stagione regolare. Il primo canestro della serie porta la firma di Harper che, con una tripla, spezza l'equilibrio iniziale. Milano risponde con i canestri di Tarczewski e Micov, che regala il primo vantaggio interno nella serie. Ed è proprio il serbo, ispiratissimo, a lanciare il tentativo di fuga della squadra di Pianigiani, che chiude una prima frazione in assoluto controllo sul punteggio di 20-13. A inizio secondo periodo, però, come spesso accade all'Olimpia, si spegne la luce in attacco e i 'Lupi irpini' ne approfittano per provare ad azzannare la partita. La rimonta della squadra di Maffezzoli porta la firma di Sykes (10 punti per lui dopo i primi due quarti) e Filloy, che chiudono un parziale da 5-0. Milano è in confusione su entrambi i lati del parquet e la bomba di Silins firma addirittura il canestro del sorpasso, che fa rumoreggiare il Forum. Sykes continua a seminare il panico sul parquet, mentre Udanoh domina sotto alle plance, con Avellino che ne approfitta per allungare e andare al riposo lungo sul punteggio di 33-39.



Al rientro dagli spogliatoi è ancora la Sidigas a metterci più energia: uno step back del solito Sykes regala ai suoi un vantaggio in doppia cifra (36-46), con Milano che sembra del tutto incapace di reagire. Coach Pianigiani si imbufalisce con Curtis Jerrells e proprio la sfuriata del coach biancorosso dà la scossa all'Olimpia, caparbia nel riportarsi a contatto (47-50) grazie ai canestri del suo numero 55. Si tratta, però, solo di un fuoco di paglia perché Avellino riprende il filo del discorso, replicando con un altro parziale di 9-0, che ristabilisce la doppia cifra di vantaggio e vanifica gli sforzi dell'Olimpia. A tenere in carreggiata Milano ci pensa Vlado Micov (23 i punti per il serbo alla sirena finale), ma i padroni di casa sono troppo molli in difesa e imprecisi dall'arco (6/25 da 3 di squadra). Trascinata dai canestri di Sykes (21 punti e 10 assist) e dall'energia di Udanoh (18 punti e 9 rimbalzi), la squadra di Maffezzoli crede nell'impresa e allarga la forbice del punteggio, possesso dopo possesso, con l’AX che non riesce a dare fondo alle proprie riserve di energie. È lo straordinario tap-in del numero 0 della Scandone a scrivere la parola fine sul match: al Forum di Assago finisce 74-82 per la Sidigas, che fa saltare il vantaggio del fattore campo e si porta sull'1-0 nella serie.