Basket, Serie A: Napoli sorprende Milano nell'anticipo 77-68

© ansa

Reduce dal ko in Eurolega contro il Fenerbahce, l'Olimpia Milano non riesce a ricaricare le energie ed esce sconfitta per 77-68 nell’anticipo contro Napoli valido per la 2/a giornata del campionato di basket di Serie A. Campani trascinati al successo dai 17 punti del croato Zubcic e dai 16 con 10 rimbalzi dell'americano Owens. Non bastano all'Olimpia i 26 punti del solito incontenibile Mirotic. Primo ko stagionale in campionato per i campioni d'Italia, mentre Napoli raggiunge Brescia al comando della classifica a punteggio pieno.