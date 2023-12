Basket, Serie A: Napoli ko con Reggio Emilia, fallito l'aggancio alla vetta  

BASKET

La Generazione Vincente perde 89-87 contro l'Unahotels, che parte forte e resiste nel finale

Nell'undicesima giornata della Serie A di basket, Napoli perde 89-87 in casa contro Reggio Emilia e non riesce ad agguantare momentaneamente la vetta della classifica. L'Unahotels parte forte (+13 dopo il primo quarto) e resiste nel finale al tentativo di rientro della Generazione Vincente, che resta a quota 14. Decisivi i 24 punti di uno scatenato Langston Galloway, non bastano i 19 di Zubcic e i 17 di Owens ai campani.

I liberi sbagliati di Michal Sokolowski condannano Napoli, che non riesce a rimandare il verdetto all'overtime e perde 89-87 in casa contro Reggio Emilia. L'Unahotels sorride grazie a un grande avvio: dopo il primo quarto è già +13, ma col passare dei minuti la Generazione Vincente dà la sensazione di potersi riavvicinare e, infatti, all'intervallo lungo è 50-44 in favore degli ospiti. Nella ripresa, i campani vanno più volte ad un possesso di distanza dagli emiliani, ma la più grande occasione arriva proprio a 3 secondi dalla fine: Sokolowski subisce fallo e va in lunetta, ma con un clamoroso 0/2 non riesce a pareggiare a quota 89. A fare allora la differenza sono i canestri finali di Hervey, ma sul match è più che evidente l'impronta di Langston Galloway, autore di 24 punti con 5 triple. Reggio Emilia vince e sale a quota 14, agganciando proprio Napoli che non riesce a prendersi, seppur momentaneamente, la vetta della classifica.

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 87-89 (18-31, 44-50, 69-75)

Generazione Vincente Napoli Basket: Zubcic 19 (4/5 da 2, 2/6 da 3, 5/6 tl), Ennis 14 (5/8 da 2, 4/4 tl), Jaworski 9 (1/2, 2/5, 1/1 tl), Owens 17 (4/6, 2/3, 3/3 tl), Sokolowski 3 (1/2 da 3), Pullen 2 (2/4 tl), De Nicolao 12 (4/4 da 2, 4/4 tl), Lever 11 (3/3 da 2, 5/7 tl), Ebeling 0. N.e.: Bamba, Mabor Dut Biar, Saccoccia. All.: Milicic.

Unahotels Reggio Emilia: Weber 4 (1/5 da 2, 2/2 tl), Hervey 15 (5/8, 1/7, 2/3 tl), Galloway 24 (3/6, 5/12, 3/3 tl), Faye 10 (5/7 da 2), Vitali 11 (2/4 da 3, 5/5 tl), Smith 10 (2/3 da 2, 2/7 da 3), Uglietti 0, Atkins 10 (5/8 da 2), Chillo 5 (1/1 da 2, 1/1 da 3). N.e.: Camara, Cipolla, Grant. All.: Priftis