Basket, Serie A: Milano vola in vetta, Fortitudo sempre più giù

Con la Virtus Bologna fermata dal Covid contro Sassari, Milano balza in testa alla classifica della Serie A di basket. L’Olimpia si prende la rivincita su Pesaro e asfalta i marchigiani con un netto 91-57 in una partita senza storia. Negli altri match, quarta sconfitta di fila per la Fortitudo che cade in casa 67-73 con Brindisi ed è ultima in classifica. Vittoria esterna 93-82 per Varese a Venezia, Reggiana ok 67-62 su Treviso. italyphotopress

MILANO-PESARO 91-57

Con la Virtus che non scende in campo a causa del Covid contro Sassari, è Milano a balzare in testa alla classifica della Serie A di basket. L’Olimpia si prende la rivincita contro Pesaro, capace di superare i ragazzi di Messina solo quattro giornate fa ai supplementari. Non c’è storia invece oggi, con Milano che domina dall’inizio alla fine mettendo a segno l’accelerata decisiva a cavallo tra il secondo e il terzo quarto per poi dilagare nel finale. Sono i pesaresi Lamb e Jones i migliori marcatori della partita con 15 e 13 punti, ma non basta. Per l’Armani 12 punti di Tarczewski.

FORTITUDO BOLOGNA-BRINDISI 67-73

Non esce dalla crisi la Fortitudo che incappa nella quarta sconfitta consecutiva e resta all’ultimo posto in classifica, mentre Brindisi rafforza la posizione in zona playoff. E’ Perkins a trascinare i pugliesi con i suoi 22 punti, mentre servono a poco le 17 trasformazioni di Frazier per Bologna. Il match è equilibrato fino all’intervallo lungo, poi Brindisi esce dagli spogliatoi carica e mette a segno l’allungo decisivo che spezza le gambe ai padroni di casa.

VENEZIA-VARESE 82-93

Colpo esterno di Varese che infila la quarta vittoria nelle ultime cinque partite ed esce dalla buca della zona retrocessione, mentre è situazione totalmente opposta per Venezia che incassa la quarta sconfitta di fila e viene raggiunta in classifica proprio dalla Openjobmetis. Decisivo il secondo quarto che Varese chiude a +11, poi arriva la reazione dei veneti ma ormai è tardi e i lombardi amministrano il vantaggio. Tonut (32 punti) sugli scudi per la Reyer ma non basta.

REGGIANA-TREVISO 67-62

Sfida di metà classifica che vede la Reggiana imporsi in casa contro Treviso grazie a un super ultimo quarto e dopo le prime tre frazioni in assoluto equilibrio. Lo scatto arriva nel finale per i padroni di casa che ringraziano Olisevisicius e Cinciarini.