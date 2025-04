La prestazione totale del play della Virtus Segafredo Bologna contro Varese (5 punti, 6 rimbalzi e 9 assist) gli è valsa il riconoscimento come Best Ita Fastweb per la maggioranza dei votanti tramite i canali ufficiali di LBA. Gli altri candidati erano Amedeo Della Valle (Germani Brescia) e Nico Mannion (EA7 Emporio Armani Milano).