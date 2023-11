Basket, Serie A: Milano si rialza travolgendo Venezia, Cremona stende Pesaro

BASKET

L’Olimpia a valanga 95-72 sulla Reyer, la Vanoli piega la Carpegna Prosciutto 96-69. Ok Tortona e Varese

Ottavo turno di Serie A di basket: torna al successo l’Olimpia Milano, che travolge la Umana Reyer Venezia 95-72 (19 punti per Shields e Hall). Sorride dopo due sconfitte di fila anche Tortona, che trionfa sul campo di Reggio Emilia 90-77. Hanlan trascina Varese nel 94-93 su Scafati, mentre la GeVi Napoli è corsara a Treviso 79-76. Vincono anche Pisa, 68-63 contro la Banco di Sardegna Sassari, e Cremona, che si impone su Pesaro 96-69.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UMANA REYER VENEZIA 95-72

Dopo il tonfo con Scafati si rialza l’Olimpia Milano, che travolge una rimaneggiata Reyer Venezia 95-72. L’Armani mette le cose in chiaro fin dal primo tempo, con Shields e soprattutto Hall dalla panchina a dominare in attacco. Dopo i primi venti minuti gli uomini di Messina sono sul 44-28, ma il vero show dell’EA7 inizia dopo l’intervallo: l’Umana non segna praticamente più, e concede trenta punti ai padroni di casa. L’ultimo periodo è di fatto utile soltanto per le statistiche, con il match che termina 95-72. Quinta vittoria per Milano, al netto di tre sconfitte: secondo ko per Venezia.

TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia 95-72

Parziali: 24-16, 44-28, 74-46.

EA7 Emporio Armani Milano: Lo 4 (0/1, 0/1, 4/4 tl), Melli 5 (1/1, 1/4), Shields 19 (3/6, 3/4, 4/4 tl), Mirotic 12 (3/6, 2/4), Voigtmann 7 (3/3, 0/1, 1/1 tl); Bortolani 10 (3/4, 1/4, 1/2 tl), Kamagate 9 (4/4, 1/2 tl), Ricci 3 (1/3 da 3), Flaccadori 5 (1/2 da 3, 2/2 tl), Caruso 2 (1/2, 0/2), Hall 19 (4/6, 3/3, 2/2 tl), Garavaglia (0/1). All.: Messina.

Umana Reyer Venezia: Casarin 7 (1/2, 1/2, 2/2 tl), Tessitori 7 (3/5, 0/1, 1/2 tl), De Nicolao 3 (1/2 da 3), Tucker 9 (3/6, 1/5, 0/1 tl), Simms 11 (1/2, 1/5, 6/7 tl); O’Connell 5 (1/1, 1/4), Wiltjer 14 (2/3, 2/6, 4/6 tl), Iannuzzi (0/1 da 3), Brooks 5 (1/1, 1/2), Brown Jr. 11 (3/3, 1/2, 1/3 tl). N.e.: Janelidze. All.: Spahija.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA 77-90

Torna a vincere Tortona, 90-77 sul campo di Reggio Emilia. L’incontro è estremamente equilibrato nei primi due periodi, con la UnaHotels che mette il muso davanti di due punti all’intervallo grazie ad un Galloway sugli scudi. Al rientro dagli spogliatoi però la Bertram è una furia: doppio parziale sia nel terzo che nel quarto periodo (12-0 e 13-0), con Radosevic e Baldasso protagonisti. Il tentativo di rimonta finale di Reggio è sterile, e Derthona si porta a casa la vittoria. Quarto successo in campionato per Tortona, mentre la UnaHotels fa segnare la terza sconfitta.

TABELLINO

UnaHotels Reggio Emilia-Bertram Yachts Derthona Tortona 77-90

Parziali: 25-24, 41-37, 58-65.

UnaHotels Reggio Emilia: Galloway 22 (2/6, 4/13, 6/7 tl), Vitali 6 (1/2, 1/5, 1/2 tl), Weber 4 (2/4), Hervey 7 (2/4, 1/3), Faye 4 (2/5); Smith 15 (3/4, 2/6, 3/4 tl), Uglietti 6 (2/2, 2/2 tl), Atkins 6 (2/4, 2/2 tl), Grant 5 (1/3, 1/2), Chillo 2 (1/1). N.e.: Camara, Cipolla. All.: Priftis.

Bertram Yachts Derthona Tortona: Dowe 12 (5/7, 0/2, 2/2 tl), Daum 14 (4/8, 1/5, 3/3 tl), Candi 12 (2/4, 1/3, 5/6 tl), Weems 5 (1/3, 1/4), Radosevic 15 (3/6, 2/2, 3/5 tl); Strautins 4 (2/2, 0/1), Baldasso 12 (1/3, 2/2, 4/4 tl), Severini 6 (0/3, 1/3, 3/4 tl), Thomas 10 (4/9, 2/3 tl). N.e.: Baldi, Basile, Errica. All.: Ramondino.

OPENJOBMETIS VARESE-GIVOVA SCAFATI 94-93

Vittoria allo scadere per Varese, che in rimonta supera Scafati 94-93 tra le mura casalinghe. Avvio shock per i lombardi, che vanno sotto 11-0 nei primissimi minuti, ma sono abili a recuperare fino al 18-18. Gli ospiti allungano anche nel secondo periodo, con Gentile e Strelnieks che salgono in cattedra. Al rientro dall’intervallo si scatenano Hanlan e Cauley-Stein, per la rimonta della Openjobmetis. Gli ultimi dieci minuti sono di fatto punto a punto, soprattutto nei secondi finali. Hanlan è glaciale dalla lunetta per il sorpasso decisivo, con Gentile che fallisce il tiro della vittoria sulla sirena. Varese si rialza e fa segnare la terza vittoria stagionale, mentre per Scafati arriva la quarta sconfitta.

TABELLINO

Openjobmetis Varese-Givova Scafati 94-93

Parziali: 20-25, 49-55, 74-72.

Openjobmetis Varese: Cauley-Stein 17 (7/12, 3/3 tl), Moretti 16 (4/7, 2/3, 2/2 tl), Hanlan 25 (6/6, 1/4, 10/14 tl), McDermott 11 (1/2, 3/7), Brown 4 (0/2, 1/2, 1/2 tl); Shahid 8 (4/5, 0/2), Ulaneo 8 (3/3, 2/5 tl), Virginio (0/1 da 3), Woldetensae 5 (1/3, 0/1, 3/3 tl). N.e.: Zhao. All.: Bialaszewski.

Givova Scafati: Pinkins 14 (3/6, 8/10 tl), Robinson 13 (5/6, 1/5), Rossato 6 (0/1, 2/3), Rivers 7 (2/5, 1/4), Nunge 7 (3/4, 0/4, 1/1 tl); Logan 11 (1/2, 3/7), Gentile 19 (7/14, 1/1, 2/2 tl), Strelnieks 16 (4/4, 2/5, 2/2 tl), Mouaha, Pini (0/1). N.e.: Sangiovanni, De Laurentiis. All.: Sacripanti.

NUTRIBULLET TREVSO-GEVI NAPOLI 76-79

Sesto successo per la GeVi Napoli, che piega in trasferta Treviso 79-76. I campani partono forte nel primo periodo, rifilando dieci punti di differenza ai padroni di casa (24-14). Nei due parziali centrali la Nutribullet risale la china, e nel terzo quarto torna addirittura in vantaggio grazie ad un super Mezzanotte. Nei dieci minuti finali la GeVi ritorna sotto, e va a prendersi la vittoria con le due triple decisive di Pullen e Zubcic. Sesto successo stagionale per la squadra di Milicic, mentre Treviso non ha ancora vinto in questa Serie A (otto sconfitte consecutive).

TABELLINO

Nutribullet Treviso-GeVi Napoli 76-79

Parziali: 14-24, 33-42, 61-56.

Nutribullet Treviso: Booker 11 (2/3, 2/9, 1/2 tl), Harrison 16 (4/7, 1/7, 5/6 tl), Paulicap 6 (2/3, 2/4 tl), Young (0/1, 0/1), Allen 3 (1/3, 0/1, 1/2 tl); Faggian 4 (2/2, 0/1), Mezzanotte 20 (4/6, 3/5, 3/5 tl), Bowman 9 (1/4, 1/7, 4/5 tl), Zanelli 4 (1/1, 0/3, 2/2 tl), Camara 3 (1/2, 1/2 tl). N.e.: Iacopini, Scandiuzzi. All.: Vitucci.

GeVi Napoli: Zubcic 18 (2/5, 4/7, 2/2 tl), Ennis 10 (5/11, 0/1), Owens 6 (2/4, 2/2 tl), Sokolowski 11 (3/8, 1/6, 2/2 tl), Jarowski 8 (2/5 da 3, 2/2 tl); De Nicolao, Pullen 19 (0/5, 4/7, 7/8 tl), Lever 7 (2/3, 1/3), Mabour Dut Biar, Ebeling (0/1). N.e.: Sinagra, Bamba. All.: Milicic.

ESTRA PISTOIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 68-63

Successo per Pistoia, 68-63 in casa contro Sassari. I toscani fanno la differenza nel primo periodo, dove segnano 24 punti concedendone soltanto 17. I sardi cercano di rientrare nel secondo e soprattutto nel terzo periodo, ma le percentuali del tiro da tre punti degli ospiti sono troppo basse. La Estra gestisce nel finale, con un super Varnado da 14 punti totali. Terza vittoria in questa Serie A per Pistoia, mentre sono sei le sconfitte del Banco di Sardegna.

TABELLINO

Estra Pistoia-Banco di Sardegna Sassari 68-63

Parziali: 24-17, 42-34, 52-49.

Estra Pistoia: Willis 12 (0/4, 4/8), Moore 7 (0/4, 1/5, 4/4 tl), Varnado 14 (6/10, 0/2, 2/4 tl), Hawkins 10 (1/4, 2/4, 2/2 tl), Ogbeide 9 (4/5, 1/5 tl); Saccaggi 3 (1/3, 0/1, 1/1 tl), Del Chiaro 2 (1/2), Wheatle 11 (1/3, 3/5). N.e.: Della Rosa, Dembelé, Stoch, Metsla. All.: Brienza.

Banco di Sardegna Sassari: Kruslin 9 (1/1, 2/4, 1/1 tl), Whittaker Jr. 4 (2/3, 0/2) Gombauld 11 (5/10, 1/3 tl), McKinnie 4 (0/2, 0/2, 4/4 tl), Charalampopoulos 5 (1/5, 1/6); Cappelletti 6 (3/5, 0/2), Treier 5 (1/3, 1/2), Tyree 12 (3/4, 2/5, 0/2 tl), Raspino 2 (1/1), Gentile 5 (0/1, 1/2, 2/2 tl). N.e.: Gandini, Pisano. All.: Bucchi.

VANOLI CREMONA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 96-69

Trionfa Cremona, 96-69 tra le mura casalinghe contro Pesaro. Nei primi due periodi la Vanoli preme forte sull’acceleratore, aiutata anche dalle percentuali bassissime degli ospiti. Dopo i primi venti minuti i padroni di casa sono avanti di venti punti, sul 53-33. La squadra di Cavina arriva a toccare anche le 26 lunghezze di vantaggio, ma la VL accorcia verso la fine del terzo quarto. Le triple di Visconti e Bluiett fanno rientrare la Carpegna Prosciutto sul -10, ma il tentativo di rimonta non va a buon fine. Quarta vittoria in otto giornate per Cremona, mentre sono cinque le sconfitte di Pesaro.

TABELLINO

Vanoli Cremona-Carpegna Prosciutto Pesaro 96-69

Parziali: 26-17, 53-33, 73-56.

Vanoli Cremona: Pecchia 9 (3/4, 0/1, 3/3 tl), Adrian (0/2, 0/1), Denegri 9 (1/1, 1/3, 4/4 tl), McCullogh 17 (4/6, 3/6), Golden 12 (6/9); Zegarowski 12 (3/7, 2/5), Lacey 8 (1/3, 2/5), Eboua 12 (3/3, 2/3), Zanotti 17 (5/6, 2/4, 1/1 tl), Piccoli. All.: Cavina.

Carpegna Prosciutto Pesaro: McCallum 4 (2/5, 0/1, 0/1), Bluiett 11 (1/1, 3/6, 0/2 tl), Totè 10 (5/14), Bamforth 17 (1/2, 5/7), Mazzola (0/1, 0/1); Visconti 9 (0/1, 2/5, 3/3 tl), Ford 6 (3/6, 0/4), Tambone 10 (1/2, 1/4, 5/9 tl), Mockevicius 2 (0/1, 2/2 tl). N.e.: Maretto, Stazzonelli. All.: Buscaglia.