Basket, Serie A: Milano contro Napoli per la rivincita, lunedì c'è Brescia-Bologna

24° TURNO

Il programma della prossima giornata del campionato di basket, che comincia questa sera in terra toscana con Pistoia-Treviso

La corsa salvezza della NutriBullet Treviso Basket continua nell’anticipo della 24ª giornata di Serie A in casa dell'Estra Pistoia. Oltre al match del PalaBigi, questa sera la Dolomiti Energia Trentino affronta una delle squadre più in forma, il Banco di Sardegna Sassari che nelle ultime tre ha battuto Bologna, Venezia e Brescia. Domani sfida in quel di Cremona contro la Vanoli per l'Umana Reyer, seconda in classifica a due punti dalla vetta. Così ha parlato Amedeo Tessitori: "Come sempre tutte le partite in trasferta sono delle gare a sé. Dovremo essere bravi a giocare di squadra e a essere forti, tutti insieme nei momenti di difficoltà che di sicuro ci saranno. Cremona è un'ottima squadra, che mette in campo dell'ottimo talento, dell'ottimo basket. Dovremo essere bravi a non lasciarli giocare troppo".

L'Openjobmetis Varese, che in trasferta non vince da fine gennaio, gioca in casa della Bertram Derthona Tortona. Dopo aver battuto la Virtus, la Carpegna Prosciuto Pesaro ci riprova contro un’altra emiliana, la UNAHOTELS Reggio Emilia. Poi Givova Scafati-Happy Casa Brindisi. Queste le parole di avvicinamento alla sfida di Matteo Boniciolli, coach dei gialloblu: "Sappiamo di avere da completare il discorso relativo alla salvezza vincendo ancora almeno una partita, ma sappiamo anche di poter ambire a qualcosa di più importante. E questo passa attraverso a una prestazione seria e consistente contro Brindisi. Quanto più saremo capaci di rispettare un’avversaria così determinata a raggiungere risultati importanti per la salvezza, quanto più potremo offrire una prestazione concreta".

Al Forum va in scena il remake della finale di Coppa Italia: l'EA7 Emporio Armani Milano cerca la rivincita, la Generazione Vincente Napoli Basket vuole rialzarsi dopo gli ultimi due k.o. di fila contro Tortona e Pistoia. Questo il commento del presidente della Gevi, Federico Grassi: "A Milano troveremo una squadra arrabbiata agonisticamente con noi, visto che viene dalle sconfitte in campionato e Coppa Italia. Soprattutto quella in Coppa Italia credo che per loro sia stata una bella batosta. Però noi proveremo a giocarcela perché vogliamo ribaltare il trend delle ultime giornate, compresa la sconfitta contro Pistoia. Andremo a Milano per giocarcela, per dire la nostra e uscire dal campo a testa alta. Che si vinca o che si perda, il nostro mantra deve essere quello di giocarsi la partita fino all’ultimo secondo".

Per chiudere la giornata con la ciliegina sulla torta c’è il posticipo del lunedì: scontro ad alta quota, con la capolista Germani Brescia che ospita la Virtus Segafredo Bologna.