Basket, Serie A: Milano 10 e lode all’overtime, bene anche Venezia e Varese

16/12/2018

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-ARMANI MILANO 106-107

Gara per cuori più che forti in Sardegna, dove la capolista suda le proverbiali sette camicie ma alla fine prevale. Milano prova a indirizzare subito il match e costruisce un corposo +11 nel secondo quarto, che però Sassari riesce di fatto ad annullare alla pausa lunga (41-45). James e Nedovic sono i più ispirati, ma senza di loro i campioni d’Italia fanno fatica. Sassari resta a contatto, anzi a cavallo di fine terzo quarto con un 13-0 passa addirittura a condurre. Milano si rimette avanti, ma tre triple di un monumentale Bamforth mandano la sfida al supplementare sul 91 pari. Nell’overtime, ancora decisivo James, così come Micov, che con cinque punti in fila è determinante per un successo di platino per Milano.



LE ALTRE GARE

Venezia risponde alla vittoria di Milano con un faticoso 70-59 su Brindisi. I pugliesi cullano a lungo il colpaccio con un grande Chapell (22 punti), ma nell’ultimo quarto la solita difesa dei veneti di De Raffaele ha la meglio, insieme ai 16 punti di Daye e Watt. Al terzo posto Varese, che prosegue la sua striscia vincente con una vittoria quasi mai in discussione contro Torino. Nel 77-60 della Openjob, ottime prove di Archie (17) e Scrubb (16), la Fiat prova a rientrare nell’ultimo quarto quando riduce fino a -3, ma non basta. Sale Cremona, che in una gara dai ritmi folli piega 122-106 Pesaro in trasferta. Festival del tiro da tre per la Vanoli (20/40), Demps (24) e Crawford (23) top scorers di giornata. Segnano di più McCree (30), Blackmon e Mockevicius (27 a testa) per Pesaro, ma predicano nel deserto. Vince fuori casa anche la Virtus Bologna (81-71) a Pistoia, in una gara totalmente dominata (raggiunto il +25 nel terzo quarto), sugli scudi Aradori (16) e il solito Punter (15). A ora di pranzo, Brescia prevale nel derby lombardo su Cantù (81-63), in un altro match a senso unico. Nel posticipo serale, l’Alma Trieste gioca al tiro al bersaglio contro Avellino (110-64), prendendo il largo sin dalle prime battute e non voltandosi più: sei uomini in doppia cifra per i friulani, 21 di Knox.