Basket, Serie A: l’Olimpia Milano annienta Brescia, Venezia corsara a Roma

SERIE A

L’Olimpia Milano si conferma leader indiscussa del campionato di Serie A di basket, vincendo 87-56 contro la Germani Brescia e restando in vetta a punteggio pieno. 16 punti per Shields, 15 di LeDay. Vince anche la Reyer Venezia, che sconfigge 89-71 la Virtus Roma, alla quale non basta la tripla-doppia di Tommaso Baldasso (16 punti, 10 rimbalzi, 10 assist). I lagunari si portano al terzo posto in classifica, staccando Sassari e Virtus Bologna.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-GERMANI BRESCIA 87-56

Non c’è storia al Mediolanum Forum: le Scarpette rosse confermano di essere una forza inarrestabile in Italia, dove tra Supercoppa e Campionato hanno vinto tutti i 15 match giocati fino ad oggi. L’andamento della sfida contro la Germani, priva del positivo al coronavirus Tyler Kalinovski e dell’infortunato Drew Crawford (costretto da un ko alla spalla a saltare sfida contro la sua ex squadra) è a senso unico sin dai primi minuti: i canestri di Michael Roll e Jeff Brooks valgono il primo allungo già dopo i primi possessi, mentre gli uomini di coach Vincenzo Esposito litigano abbondantemente con il canestro avversario. Il massimo vantaggio, un incredibile +35, arriva in coda al terzo periodo (che termina 72-37), ed è per questo motivo che Messina decide di ampliare le rotazioni, in vista degli impegni europei. Alla fine il top scorer è Shavon Shields, autore di 16 punti, seguito dai 15 di Zach LeDay. Sergio Rodriguez gioca 23 minuti e segna 6 punti, Gigi Datome si limita a una comparsata di soli 8 minuti (0 punti). Dall’altra parte il migliore è T.J. Cline con 15 punti, ma è una goccia nel mare: per Brescia è il quarto ko di fila tra campionato ed Eurocup.

VIRTUS ROMA-UMANA REYER VENEZIA 71-89

La Reyer di Walter De Raffaele preme il pedale dell’acceleratore nei momenti giusti e, vincendo in casa di Roma, dichiara conclusa la minicrisi caratterizzata dalle sconfitte con Virtus Bologna in campionato e Unics Kazan in Eurocup. Dall’altra parte i padroni di casa, reduci dalla vittoria contro Brescia, non sfigurano ma soffrono la maggior profondità del roster orogranata, guidato da un Isaac Fotu da 19 punti. Ottime, in ogni caso, le prestazioni di Tommaso Baldasso, che fa tripla-doppia con 16 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, e di Luca Campogrande, miglior marcatore giallorosso a quota 18. In casa Reyer, però, oltre alla bella prova di Fotu ci sono anche i 17 punti di Michael Bramos e i 15 di un brillante Stefano Tonut. Il vantaggio ospite veleggia sempre fra le 10 e le 20 lunghezze e al termine i punti in più rispetto ai padroni di casa sono 18. Grazie alla vittoria, Venezia passa al terzo posto da sola, alle spalle di Milano e Brindisi. Roma resta nel gruppone delle squadre a 4 punti (nel quale c’è anche Brescia) e nonostante le difficoltà extracestistiche dimostra di poter dire la sua per la salvezza.