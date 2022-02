Basket, Serie A: la Virtus Bologna non sbaglia e aggancia Milano in vetta

SERIE A

I campioni d'Italia passano 81-80 a Varese e raggiungono l'Olimpia che però ha una partita in meno. Brescia inarrestabile, vincono Brindisi e Pesaro

Nella diciannovesima giornata della Serie A di basket, la Virtus Bologna non sbaglia e si impone a Varese: grazie all'81-80 sull'Openjobmetis, i campioni d'Italia agganciano in vetta l'Olimpia Milano che, però, ha una partita in meno. Non si ferma la cavalcata di Brescia, alla settima vittoria di fila grazie al 93-86 in casa della Fortitudo Bologna, sorridono anche Pesaro e Brindisi, che stendono Cremona (93-87) e Reggio Emilia (89-75). twitter

OPENJOBMETIS VARESE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 80-81

Altra vittoria per la Virtus Bologna, che soffre ma passa a Varese: 81-80. I campioni d'Italia partono forte e chiudono i 10 minuti di apertura avanti di 9 punti. L'Openjobmetis, però, risponde alla grande doppiando le Vu Nere nel secondo quarto (32-16), trascinati da un super Vene, che ne mette a referto 19 solo a fine primo tempo, chiuso sul 48-41 in favore dei padroni di casa. Gli ospiti, tuttavia, giocano un poderoso terzo quarto, al termine del quale la Virtus è avanti 69-60. L'Enerxenia Arena prova allora a trascinare l'Openjobmetis, che trova un 20-12 di parziale nell'ultimo quarto, ritrova anche il pareggio sul 79-79, ma alla fine cede sotto il canestro di Weems, con Beane che sbaglia un libero e Keene che fallisce il canestro della vittoria: finisce 81-80 per la Virtus, che sorride grazie a sei giocatori in doppia cifra (il migliore è Jaiteh a quota 17) che vanificano la serata da 27 punti di Vene. Quinto successo di fila per la formazione di Scariolo che aggancia momentaneamente Milano, mentre Varese resta terzultima e crolla dopo tre vittorie consecutive.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-VANOLI BASKET CREMONA 93-87

Dopo una perfetta parte centrale di gara, Pesaro batte 93-87 Cremona e interrompe una striscia di tre sconfitte di fila. Dopo il +11 (30-19) in favore della Vanoli a fine primo quarto, infatti, la Carpegna Prosciutto reagisce e trova un +20 se si considerano i due parziali del secondo (30-17) e terzo periodo (21-14). Protagonista indiscusso del match Giuseppe Poeta: 28 punti in 24 minuti con 3/5 dall'arco e 6/9 in area, numeri che però non bastano ad evitare il ko a Cremona. Banchi, invece, sorride grazie ai 19 di Lamb, ai 18 di Sanford e ai 15 di Zanotti. Con questo successo, Pesaro evita proprio l'aggancio di Cremona e si porta a +4 sul penultimo posto, occupato proprio dalla formazione di Galbiati.

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA-GERMANI BRESCIA 86-93

Non si arresta l'ascesa di Brescia, che vince la settima partita consecutiva imponendosi 93-86 a Bologna contro la Fortitudo. Un match caratterizzato dall'ottimo avvio della Germani, avanti di 9 punti a fine primo tempo (30-21) e di un possesso all'intervallo lungo (50-48). Il match resta in bilico fino alla fine, ma Mitrou-Long e Della Valle realizzano rispettivamente 29 e 23 punti: 52 combinati, più di metà della squadra. Inutili, invece, i 17 di Frazier per la formazione di Martino. La Fortitudo incassa il tredicesimo ko in campionato, il terzo di fila, e resta ultima insieme a Cremona, mentre Brescia si conferma terza dietro Milano e Virtus Bologna.

HAPPY CASA BRINDISI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 89-75

Brindisi torna alla vittoria grazie all'89-75 su Reggio Emilia, un successo che consente ai pugliesi di staccare proprio l'Unahotels. Il risultato del PalaPentassuglia matura ben prima del finale: all'intervallo lungo, infatti, l'Happy Casa è avanti 40-31 nei confronti degli ospiti, con il 19-16 del terzo periodo che permette alla formazione di Vitucci di ipotecare il match prima della sirena conclusiva. Merito dei 17 punti di Adrian e dei 14 di Gaspardo, mentre i 20 di Crawford e i 16 di Strautins e Hopkins non bastano alla formazione di Fucà, che torna a perdere dopo i successi all'overtime su Trieste e Tortona. Brindisi, invece, aggancia il quinto posto occupato proprio da Tortona e da Trento.