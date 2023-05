Basket, Serie A: la prima semifinale sarà Milano-Sassari

PLAYOFF SERIE A

L'Olimpia passa a Pesaro e chiude la serie sul 3-1. Stesso risultato per il Banco di Sardegna, che elimina Venezia

© ipp Olimpia Milano-Sassari è la prima semifinale playoff della Serie A di basket. A Pesaro, la formazione di Messina si impone 94-80 in casa della Carpegna Prosciutto grazie a un super Shavon Shields (25 punti) e chiude la serie sul 3-1. I campioni d'Italia in carica si giocheranno l'accesso alla finale scudetto con il Banco di Sardegna, che si aggiudica gara-4 battendo 87-83 Venezia grazie ai 22 messi a referto da Kruslin.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-94

Milano non rischia, batte 94-80 Pesaro e chiude la serie sul 3-1, volando in semifinale scudetto. L'Olimpia parte forte e, dopo 10 minuti, ipoteca già gara-4 doppiando la Carpegna Prosciutto (34-17), restando sul +15 all'intervallo lungo (55-40). Gli uomini di Messina passano grazie ad un super Shavon Shields, Mvp indiscusso con i suoi 25 punti e 7 rimbalzi in 30 minuti di gioco. Bene anche Nicolò Melli tra le fila degli ospiti, a quota 14 e 8 rimbalzi. Il migliore, per Pesaro, è invece Delfino: troppo pochi, però, i 14 punti dell'argentino per tenere viva la serie. L'Olimpia si prepara così alla semifinale scudetto contro Sassari, mentre la Carpegna Prosciutto saluta dopo una stagione più che positiva culminata nella qualificazione ai playoff arrivata alla prima giornata: fare contro la prima della Regular Season era impossibile.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UMANA REYER VENEZIA 87-83

A sfidare Milano sarà Sassari, che vince ancora in casa e chiude la serie sul 3-1, eliminando in rimonta Venezia. La Reyer crolla nonostante un super Granger, che mette a referto ben 30 punti con 6 triple e 3/3 in area, ma il Banco di Sardegna risponde con gli scatenati Kruslin, che ne realizza 22, e Diop, che chiude in doppia doppia con 19 punti e 10 rimbalzi. A risultare decisivo è il clamoroso 21-8 del secondo quarto, che di fatto diventa l'allungo fondamentale per i sardi per chiudere l'intervallo sul 45-33. Nella ripresa, Venezia realizza 50 punti, ma non bastano per tenere viva la serie. Sassari passa così il turno e se la vedrà con i campioni d'Italia in carica, mentre finisce la stagione di Venezia.