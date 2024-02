Basket, Serie A: la cura De Raffaele funziona a Tortona, anche Sassari va ko  

BASKET

La Bertram trova il quinto successo nelle ultime sei piegando il Banco di Sardegna 79-62

© Derthona basket Nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A di basket vince Tortona, che si impone tra le mura casalinghe contro Sassari con il punteggio di 79-62. Dopo un primo tempo equilibratissimo (37-37 alla pausa lunga), la Bertram mette il turbo nel terzo quarto, trascinata da Severini e Radosevic. Decimo successo stagionale per i piemontesi, il quinto nelle ultime sei giornate: sono invece dodici le sconfitte per i sardi.

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 79-62

Quinta vittoria nelle ultime sei per Tortona, che piega Sassari 79-62. I primi due quarti sono estremamente equilibrati: i sardi cercano di mettere il muso in avanti nelle primissime fasi, guidati da Cappelletti e Jefferson. Il Banco chiude il primo quarto sopra di tre punti, ma la tendenza si inverte nei dieci minuti successivi. I piemontesi restano in corsa e aprono un paio di parziali importanti, ricucendo il piccolo divario e trovando punti anche dalla panchina: alla pausa lunga il punteggio è in perfetta parità, sul 37-37. Al rientro in campo dopo l’intervallo Derthona mette la freccia: Severini e Baldasso salgono in cattedra, portando la squadra di Walter De Raffaele a +9 a seicento secondi dal termine, sul 59-50. Nel quarto finale la Bertram vola via, con Baldasso, Radosevic e Weems che a turno segnano canestri pesantissimi per allungare. Vince Tortona 79-62 e fa segnare la decima vittoria, al netto di altrettante sconfitte. Dodicesimo ko per Sassari in campionato.

TABELLINO

Bertram Yachts Derthona Tortona-Banco di Sardegna Sassari 79-62

Parziali: 22-25, 37-37, 59-50.

Bertram Yachts Derthona Tortona: Ross 8 (2/5, 1/2, 1/2 tl), Severini 11 (1/1, 3/7), Strautins 9 (3/6, 1/1), Kamagate, Obasohan 2 (1/1, 0/4, 0/1 tl); Baldasso 14 (1/3, 4/8), Weems 11 (2/3, 1/1, 4/5 tl), Radosevic 12 (4/6, 1/2, 1/2 tl), Dowe 7 (1/4, 1/6, 2/3 tl), Zerini 5 (1/1, 1/2). N.e.: Candi, Tavernelli. All.: De Raffaele.

Banco di Sardegna Sassari: Tyree 8 (4/7, 0/1), Gombauld (0/4), Jefferson 15 (4/6, 2/4, 1/1 tl), Charalampopoulos 8 (4/5, 0/3), Kruslin (0/2, 0/2); Gentile, Cappelletti 9 (2/5, 1/1, 2/3 tl), Treier, Diop 14 (2/5, 10/13 tl), McKinnie 8 (2/2, 0/1, 4/5 tl), Raspino. N.e.: Pisano. All.: Markovic.