Eurolega, Olimpia Milano a valanga contro Baskonia: finisce 109 a 89

Il risveglio dal torpore di Booker (21), l'impatto di Flaccadori dalla panchina (10) e le percentuali da tre (14/24): l'EA7 Milano batte l'eterna emergenza infortuni (out anche Nebo e Bolmaro, in dubbio per la Coppa Italia) e schianta 109-89 il Baskonia nel derby tra i giovani coach italiani, Poeta e Galbiati. La gara ha ritmi folli, con difese allegre e passive: dopo 20', le due squadre, hanno totalizzato già 113 punti (57-56), attentando a ogni primato in Europa. Dopo l'intervallo, Milano si registra con più attenzione, mette la museruola a Howard (21, ma solo uno nella ripresa) e scappa via con un break da 24-7 (79-63). Da lì è tutto in discesa, con il vantaggio che si dilata anche sul +23 (101-78) e sei giocatori in doppia cifra. Booker, mvp della gara con 28 di valutazione, esce con la standing ovation del Lido. Venerdì l'Olimpia avrà la possibilità di calare il tris, in trasferta a Lione contro l'Asvel.