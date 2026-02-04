Basket: Nba; Fontecchio non basta, Miami cade in casa contro Atlanta

04 Feb 2026 - 09:41

Parte ancora nel quintetto base e mette a segno una nuova bella prova Simone Fontecchio che, contro gli Atlanta Hawks, gioca poco meno di 34 minuti e chiude con 18 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e una stoppata. La prestazione dell'azzurro, però, non basta ai Miami Heat, che vengono sconfitti in casa 127-115. Miami sbatte sul muro eretto da Jalen Johnson che mette a segno una tripla doppia da 29 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, a cui si aggiungono i 26 punti dalla panchina del veterano CJ McCollum.

Ultimi video

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

01:43
MCH RETTRICE IULM TEDOFORA 02-02 MCH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora a Mandello del Lario

00:51
DICH RETTRICE IULM TORCIA DICH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora: "Portare la torcia, significa portare i valori di bellezza, sapere, curiosità"

02:00
Perugia vince a Padova

Perugia vince a Padova

01:31
MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

00:43
DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:34
DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

I più visti di Altri Sport

DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:41
Basket: Nba; Fontecchio non basta, Miami cade in casa contro Atlanta
22:37
Eurolega, Olimpia Milano a valanga contro Baskonia: finisce 109 a 89
21:33
Europei Pallanuoto: Setterosa sconfitto dall'Olanda in semifinale
20:46
Ciclismo, Europei pista: bronzo di Favero nell'inseguimento individuale
15:16
Olimpiadi, a Milano apre ufficialmente "Ice & Fun Milano Cortina 2026"