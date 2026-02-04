Basket: Nba; Fontecchio non basta, Miami cade in casa contro Atlanta

Parte ancora nel quintetto base e mette a segno una nuova bella prova Simone Fontecchio che, contro gli Atlanta Hawks, gioca poco meno di 34 minuti e chiude con 18 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e una stoppata. La prestazione dell'azzurro, però, non basta ai Miami Heat, che vengono sconfitti in casa 127-115. Miami sbatte sul muro eretto da Jalen Johnson che mette a segno una tripla doppia da 29 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, a cui si aggiungono i 26 punti dalla panchina del veterano CJ McCollum.