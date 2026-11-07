Tragedia al Rally di Scandicci: muore un pilota, gara annullata

Morto un pilota in un incidente di gara al Rally di Scandicci, in provincia di Firenze, questo pomeriggio mentre percorreva un tratto cronometrato del percorso. La vittima è il fiorentino Andrea Bartarelli, 50 anni. Pilotava una Citroen C3 che, da prime informazioni, è uscita di strada circa 2,5 km dopo lo start della prova speciale, finendo in una scarpata. Bartarelli è deceduto, il navigatore Massimo Bazzani è rimasto ferito. Immediati i soccorsi, sia sanitari che tecnici. L'organizzazione ha annullato la gara e convocato una conferenza stampa per le 18,15.