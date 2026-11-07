Tragedia al Rally di Scandicci: muore un pilota, gara annullata

07 Nov 2026 - 18:37
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Morto un pilota in un incidente di gara al Rally di Scandicci, in provincia di Firenze, questo pomeriggio mentre percorreva un tratto cronometrato del percorso. La vittima è il fiorentino Andrea Bartarelli, 50 anni. Pilotava una Citroen C3 che, da prime informazioni, è uscita di strada circa 2,5 km dopo lo start della prova speciale, finendo in una scarpata. Bartarelli è deceduto, il navigatore Massimo Bazzani è rimasto ferito. Immediati i soccorsi, sia sanitari che tecnici. L'organizzazione ha annullato la gara e convocato una conferenza stampa per le 18,15. 

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