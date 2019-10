Basket, Serie A: cadono Sassari e Milano, Venezia a valanga su Cantù

QUARTA GIORNATA

Il pomeriggio della quarta giornata della Serie A regala alcune sorprese. Il colpaccio domenicale è a opera di Trieste, che espugna il PalaSerradimigni superando la Dinamo Sassari (imbattuta fino a oggi) 65-59; prima vittoria stagionale per i giuliani. Successo esterno anche per Brindisi che impone all’Olimpia Milano la seconda sconfitta al Forum con il risultato di 92-89. Tutto facile invece per Venezia: i campioni d’Italia surclassano Cantù con un perentorio 76-46.

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO-HAPPY CASA BRINDISI 89-92

Brindisi sbanca per la prima volta nella storia Milano al tredicesimo tentativo. Primo quarto caratterizzato da un grande equilibrio. Rodriguez replica alla tripla di Thompson che nell’occasione aveva fatto volare lo spagnolo addosso alla prima fila vicino al campo (11-9). La gara del Forum si accende: anche Banks s’iscrive al tiro da tre poi, dopo la stoppata clamorosa di Tarczewski su John Brown, Stone vola a schiacciargli in testa. Ettore Messina chiama timeout. Thompson appoggia il +5 di Brindisi in contropiede, Roll riporta a contatto Milano con 4 punti consecutivi, Stone va a segno su una seconda occasione offensiva e, proprio allo scadere della prima frazione di gioco, Micov dall’angolo e fuori equilibrio trova la tripla del 24 pari. L’Happy Casa è impressionante dall’arco dei tre punti grazie a uno spettacolare Stone: lo statunitense è autore di tre triple soltanto nel secondo quarto, per un totale di cinque messe a segno da Brindisi, che vola sul +12. L’olimpia si scuote con due bombe di Rodriguez e una di Brooks (45-51). Iannuzzi dalla media manda i pugliesi sul 53-46 all’intervallo lungo. La cavalcata trionfale di Brindisi non si arresta nella ripresa: John Brown e Stone sono letali e inarrestabili. La centesima tripla di Banks nella sua esperienza in Happy Casa è anche quella del massimo vantaggio del +18 (54-72); nuovo time out di Messina che cerca in tutti i modi di rimediare al disastro. Tarczewski e Della Valle accorciano solo a -15 alla fine del terzo periodo. L’Olimpia torna comunque in partita nell’ultimo quarto grazie un parziale iniziale di 9-0 firmato da Micov e Rodriguez. Quest’ultimo e Moraschini riportano l’Armani a un solo possesso da Brindisi; Martin col rimbalzo in attacco trascina i suoi a +6, Rodriguez pesca un’altra tripla ma non quella sulla sirena finale. Successo meritatissimo per l’Happy Casa.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-PALLACANESTRO TRIESTE 59-65

Sorpresa a Sassari. L’imbattuta Dinamo (cinque successi consecutivi tra Supercoppa e campionato) cade in casa con Trieste che, al quarto tentativo, si sblocca cogliendo il primo successo stagionale. Alla squadra di Pozzecco non basta dominare a rimbalzo (51 con 15 offensivi) perché l’attacco (83 punti di media nelle prime tre giornate) fa flop con un disastroso 9% da tre (2/22) a pesare come un macigno. I giuliani hanno il merito di restare sempre in partita, di sopperire con la difesa alle difficoltà in attacco (secondo quarto da 8 punti con 3/19) e di piazzare nel finale il parziale decisivo. Due gli uomini copertina per la squadra di Dalmasson: capitan Cavaliero, che nel 15-2 è decisivo infilando due triple pesantissime, e Jones (22 punti) che sul 59-60 segna i cinque punti che chiudono la partita.

UMANA REYER VENEZIA-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 76-46

Dopo quattro sconfitte consecutive l’Umana Reyer Venezia torna a lustrare il suo scudetto e si libera agevolmente dell’Acqua S. Bernardo Cantù. Venezia che, dopo le ultime difficoltà, disegna un primo quarto perfetto da 23-9. Il primo tempo si chiude sul 39-28 con 11/18 d 2 ma 16-24 a rimbalzo. Non c’è storia al Taliercio nemmeno nel secondo tempo. Venezia parte 10-0 nei primi 5’del terzo quarto arrivando al massimo vantaggio sul 49-28. 12 palle perse per una Cantù irriconoscibile. La squadra di De Raffaele arrotonda anche con i canestri di Tonut e Daye per il 55-31, ovvero +24. 59-35 alla penultima sirena. Tonut e Filloy assestano il colpo finale nell’ultimo periodo; Cantù pare sempre più alzare il piede dall’acceleratore e lasciare la partita. Watt trova anche il colpo del +30.