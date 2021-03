Basket, Serie A: Brindisi stende la Virtus Bologna ed è seconda

SERIE A

Al PalaPentassuglia, l'Happy Casa vince 91-85 nello scontro diretto alle spalle di Milano: Belinelli e compagni ko nel finale. Trieste travolge 96-70 Reggio Emilia

Nella ventiduesima giornata della Serie A di basket, va all'Happy Casa Brindisi lo scontro diretto per il secondo posto. Al PalaPentassuglia, infatti, i pugliesi stendono 91-85 la Virtus Bologna in un match incerto fino alla fine, deciso dal 28-22 dell’ultimo quarto e dai 27 punti di Bostic, mentre alle Vu nere non bastano i 18 di Gamble, i 15 di Teodosic e gli 8 di Belinelli. Vince anche Trieste: netto 96-70 in casa di Reggio Emilia.

HAPPY CASA BRINDISI-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 91-85

L'Happy Casa Brindisi gioca un grande partita e concede il bis dopo il successo dell'andata in casa della Virtus Bologna, costretta invece al primo ko in trasferta nel suo campionato. Al PalaPentassuglia va in scena una sfida equilibratissima, come testimoniato dai parziali: dopo il primo, i pugliesi sono avanti di un solo punto (24-23), mentre le Vu Nere mettono la testa davanti nel secondo e si regalano il +5 all'intervallo lungo. La formazione di Vitucci, però, resta nel match e annulla il vantaggio di Belinelli e compagni: a 10 minuti dal termine, è perfetta parità (63-63). La differenza nel finale, allora, la fanno i numerosi falli spesi dalla Virtus e la perfezione nei tiri liberi di un incontenibile Joshua Bostic, Mvp del match con numeri impressionanti: 27 punti, 4 rimbalzi, 2 assist, ma soprattutto il 5/8 dal perimetro, il 10/10 nei tiri liberi e il 27 di valutazione. Alla grande prestazione dell'ex Reggio Emilia si aggiungono inoltre i 19 punti di Perkins e i 17 di Thompson. Alle Vu Nere, invece, non bastano i 15 punti con 4 assist di Milos Teodosic e gli 8 di Marco Belinelli. Vittoria fondamentale per Brindisi, che sale a 30 punti, a +2 e con una partita in meno rispetto alla Virtus Bologna, al settimo ko in campionato.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 70-96

L'equilibrio, all'Unipol Arena, dura soltanto un quarto. Reggio Emilia parte bene e dopo i primi 10' è avanti di un punto (22-21), ma a partire dal secondo periodo inizia il monologo dell'Allianz Pallacanestro, che ribalta la sfida già nel primo tempo, che si chiude sul 36-45. Nel secondo, invece, avviene il vero e proprio allungo: gli uomini di Dalmasson, trascinati da dalla coppia Doyle-Henry (18 punti a fine match) e da Fernandez (17), chiudono sul +15 il terzo quarto e rifilano un netto 10-0 alla formazione di Martino all'alba dell'ultimo periodo, raggiungendo il massimo vantaggio di +26. Finisce 96-70: Trieste vince e sale a 22 punti, mentre Reggio Emilia resta a 14.

RISULTATI E CLASSIFICA