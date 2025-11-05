Basket, Serie A: Brescia vince il big match con l'Olimpia e resta in vetta

GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 98-92

Sconfitta pesante per l'EA7 Emporio Armani Milano, che va ko nel derby contro la Germani Brescia: è 98-92 per i biancoblu, che agganciano la Virtus in vetta. Parte subito bene la formazione di casa con Rivers, ma l'Olimpia pareggia e sorpassa. Ivanovic e Della Valle, scatenato nel finale, sanciscono però il 27-20 della Leonessa al termine del primo quarto. Nel secondo periodo si scatena il reparto avanzato di una Brescia che porta cinque giocatori in doppia cifra: Ivanovic e Della Valle allungano fino al +15, Bilan e Mobio chiudono sul 56-41 coi loro liberi. Siamo dunque su un ampio margine per la Germani a metà gara e l'Olimpia abbozza una reazione con Brooks, che dà la scossa e firma il -8. Lo statunitense però esce dal campo e Milano si spegne ancora, scivolando sul -16 (77-61). L'ultimo quarto ci consegna il disperato tentativo di rimonta dell'EA7 Emporio Armani, trascinata da un sontuoso Brooks: sei triple e 28 punti complessivi. Le scarpette rosse arrivano fino al -4 a un minuto dal termine, poi però non realizzano più punti con errori di fretta e sbagli grossolani. Esulta dunque la Germani Brescia, trascinata da Bilan con 23 punti: è 98-92 per i padroni di casa, che agganciano la Virtus in vetta (5-1). Secondo ko invece per l'Olimpia, che si ferma a uno score di quattro vittorie e due ko.



IL TABELLINO



(27-20, 56-41, 80-68)Germani Brescia - Bilan 23 (8/12, 1/1, 4/6 tl); Della Valle 16 (1/2, 2/7, 8/9 tl), Ndour 14 (6/10 da 2, 2/2 tl), Ivanovic 16 (1/4, 4/7, 2/2 tl), Rivers 3 (1/2 da 3), Ferrero, Burnell 18 (6/8, 0/1, 6/6 tl), Mobio 8 (3/3 da 2, 2/2 tl), Cournooh (0/1, 0/2). N.e. Doneda, Santinon. All. Cotelli.



EA7 Emporio Armani Milano - Ellis 4 (1/2 da 2, 2/3 tl), Bolmaro 9 (3/8, 1/3), Ricci 11 (1/2, 3/3), Shields 4 (1/2, 0/3, 2/2 tl), Nebo 14 (5/6 da 2, 4/5 tl), Mannion 6 (2/2, 0/5, 2/2 tl), Booker 3 (1/1, 0/1, 1/2 tl), Tonut 3 (1/1 da 3, 0/2 tl), Brooks 28 (5/6, 6/10), Guduric 5 (1/2, 1/2), Diop 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Toté 2 (1/1 da 2). All. Messina.



