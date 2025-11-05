Basket, Serie A: Brescia vince il big match con l'Olimpia e resta in vetta

Partita dai ritmi altissimi al PalaLeonessa A2A: la spunta la Germani con un perentorio 98-92, non basta Brooks (28 punti)
© Getty Images
Il consueto calo nella fase centrale del match costa carissimo all'EA7 Emporio Armani Milano, che perde il derby contro la Germani Brescia. Esulta dunque la Leonessa, che resta in vetta alla Serie A di basket con la Virtus Bologna: cinque vittorie e un ko per entrambi. Bilan (23 punti) e compagni la spuntano col punteggio di 98-92, dopo aver toccato il +16 con cinque giocatori in doppia cifra. Non bastano i 28 punti di Brooks, all'Olimpia.
GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 98-92
Sconfitta pesante per l'EA7 Emporio Armani Milano, che va ko nel derby contro la Germani Brescia: è 98-92 per i biancoblu, che agganciano la Virtus in vetta. Parte subito bene la formazione di casa con Rivers, ma l'Olimpia pareggia e sorpassa. Ivanovic e Della Valle, scatenato nel finale, sanciscono però il 27-20 della Leonessa al termine del primo quarto. Nel secondo periodo si scatena il reparto avanzato di una Brescia che porta cinque giocatori in doppia cifra: Ivanovic e Della Valle allungano fino al +15, Bilan e Mobio chiudono sul 56-41 coi loro liberi. Siamo dunque su un ampio margine per la Germani a metà gara e l'Olimpia abbozza una reazione con Brooks, che dà la scossa e firma il -8. Lo statunitense però esce dal campo e Milano si spegne ancora, scivolando sul -16 (77-61). L'ultimo quarto ci consegna il disperato tentativo di rimonta dell'EA7 Emporio Armani, trascinata da un sontuoso Brooks: sei triple e 28 punti complessivi. Le scarpette rosse arrivano fino al -4 a un minuto dal termine, poi però non realizzano più punti con errori di fretta e sbagli grossolani. Esulta dunque la Germani Brescia, trascinata da Bilan con 23 punti: è 98-92 per i padroni di casa, che agganciano la Virtus in vetta (5-1). Secondo ko invece per l'Olimpia, che si ferma a uno score di quattro vittorie e due ko.
IL TABELLINO
GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 98-92
(27-20, 56-41, 80-68)Germani Brescia - Bilan 23 (8/12, 1/1, 4/6 tl); Della Valle 16 (1/2, 2/7, 8/9 tl), Ndour 14 (6/10 da 2, 2/2 tl), Ivanovic 16 (1/4, 4/7, 2/2 tl), Rivers 3 (1/2 da 3), Ferrero, Burnell 18 (6/8, 0/1, 6/6 tl), Mobio 8 (3/3 da 2, 2/2 tl), Cournooh (0/1, 0/2). N.e. Doneda, Santinon. All. Cotelli.
EA7 Emporio Armani Milano - Ellis 4 (1/2 da 2, 2/3 tl), Bolmaro 9 (3/8, 1/3), Ricci 11 (1/2, 3/3), Shields 4 (1/2, 0/3, 2/2 tl), Nebo 14 (5/6 da 2, 4/5 tl), Mannion 6 (2/2, 0/5, 2/2 tl), Booker 3 (1/1, 0/1, 1/2 tl), Tonut 3 (1/1 da 3, 0/2 tl), Brooks 28 (5/6, 6/10), Guduric 5 (1/2, 1/2), Diop 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Toté 2 (1/1 da 2). All. Messina.