Milano Cortina, Coventry: "Ice in Italia? Pensiamo alle gare, vince la magia dello spirito olimpico"

"I preparativi" per i Giochi di Milano-Cortina "vanno bene, la squadra sta lavorando sodo", ha precisato entrando nello specifico dell'organizzazione. "Siamo assolutamente secondo il programma - ha aggiunto - il modello diffuso è stato scelto per adattarsi alle necessità attuali. Il comitato organizzativo ha approfittato delle opportunità messe a disposizione dagli stakeholder, poi vedremo come andranno i Giochi".