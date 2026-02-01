Milano Cortina, Coventry: "Ice in Italia? Pensiamo alle gare, vince la magia dello spirito olimpico"
© IPA
"Ogni cosa che possa distrarre dai Giochi è molto triste". Lo afferma la presidente del Cio, Kirsty Coventry, in merito alle polemiche sulla presenza di alcuni membri degli agenti americani dell'Ice per l'Olimpiade di Milano Cortina. "Le autorità competenti hanno chiarito ciò che andava chiarito - le sue parole durante la conferenza stampa dopo l'Executive Board del Cio a Milano -, noi pensiamo allo sport. In passato le polemiche sono avvenute anche per Zika e il Covid. Quando inizieranno le gare, l'attenzione si sposterà sulla magia dello spirito olimpico".
"I preparativi" per i Giochi di Milano-Cortina "vanno bene, la squadra sta lavorando sodo", ha precisato entrando nello specifico dell'organizzazione. "Siamo assolutamente secondo il programma - ha aggiunto - il modello diffuso è stato scelto per adattarsi alle necessità attuali. Il comitato organizzativo ha approfittato delle opportunità messe a disposizione dagli stakeholder, poi vedremo come andranno i Giochi".