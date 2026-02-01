Milano-Cortina 2026, Papa Leone XIV: "In nome tregua olimpica auspico gesti concreti distensione"

01 Feb 2026 - 14:03

"Grandi manifestazioni sportive come i Giochi Olimpici costituiscono un messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mond di pace. È anche questo il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna i Giochi. Auspico che quanti hanno a cuore la pace sappiano compiere, in questa occasione, gesti concreti di distensione e dialogo". Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'Angelus in piazza San Pietro.

"Ringrazio a nome del governo e mio personale il Santo Padre Papa Leone XIV per le preziose parole, ricche di significati, che ha dedicato all'Angelus in piazza San Pietro agli atleti e a tutta la macchina organizzativa dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina che stanno per iniziare". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Profonda riconoscenza da parte del Governo nei confronti del Papa e piena condivisione per il richiamo alla Tregua olimpica - ha aggiunto - perché non sia un mero atto formale, ma un patto per la Pace che deve essere sostanziato anche grazie al contributo che lo sport è in grado di offrire, come strumento di dialogo, incontro e diplomazia, di fronte al quale ci auguriamo che prevalga la coscienza umana, il rispetto per la vita e si fermino le guerre".

