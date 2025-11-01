Basket, Serie A: Bologna batte Trento in trasferta, colpo di Udine a Sassari

La Virtus si impone 102-83 sulla Dolomiti, Trieste vince 107-100 sul campo di Treviso
© Virtus Bologna X
Nella quinta giornata di Serie A di basket Bologna centra la quarta vittoria stagionale superando Trento in trasferta 102-83: Edwards (15 punti) e Morgan (17) trascinano le V-nere al successo. Prima vittoria dal ritorno nella massima serie per Udine, corsara a Sassari con l’88-70 nel segno di Bendzius (25 punti). In fondo alla classifica insieme ai sardi c’è anche Treviso, ko in casa contro Trieste 107-100: super Ramsey da 34 punti.
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 83-102
Quarta vittoria per Bologna, che supera quota 100 punti nel 102-83 sul parquet di Trento. La Dolomiti dura di fatto un quarto contro la Virtus, alla prima pausa breve gli ospiti già conducono sul 26-24. L’attacco delle V-nere inizia a performare sempre di più nel secondo periodo, con Edwards micidiale dall’arco. Gli emiliani segnano 31 punti nei dieci minuti prima dell’intervallo, per rientrare negli spogliatoi sul 57-43. Le cose non cambiano dopo la pausa lunga: l’Olidata continua a segnare con continuità, con un super Morgan dalla panchina. I padroni di casa rispondono e se la giocano, ma non riescono a colmare il divario del primo tempo. Vince Bologna e registra il quarto successo, secondo ko per Trento.
TABELLINO
Dolomiti Energia Trentino-Virtus Olidata Bologna 83-102
Parziali: 24-26, 43-57, 62-78.
Dolomiti Energia Trentino: Steward 11 (2/4, 2/6, 1/2 tl), Jones 6 (1/4, 0/4, 4/4 tl), Jogela 8 (4/5, 0/3), Mawugbe 6 (3/3 da 2), Aldridge 11 (1/3, 3/4); C. Niang 2 (1/4, 0/1), Forray 10 (3/4, 1/1, 1/1 tl), Airhienbuwa (0/1 da 2), Jakimovski 12 (3/5, 1/2, 3/4 tl), Bayehe 13 (4/4, 1/2, 2/2 tl), Fall (0/1 da 2), Hassan 4 (2/2, 0/5). All. Cancellieri.
Virtus Olidata Bologna: Vildoza 12 (1/1, 2/5, 4/4 tl), Edwards 15 (0/4, 5/8), Alston 11 (1/1, 3/4), Jallow 7 (2/5, 1/2), Diouf 10 (4/6 da 2, 2/3 tl); Morgan 17 (4/5, 2/4, 3/3 tl), Pajola 5 (1/3 da 3, 2/4 tl), S. Niang 13 (5/7, 0/1, 3/3 tl), Accorsi 4 (2/2 da 2), Hackett 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Diarra 4 (2/3 da 2, 0/2 tl), Akele. All. Ivanovic.
NUTRIBULLET TREVISO-PALLACANESTRO TRIESTE 100-107
Nel sabato di vittorie in trasferta c’è anche il 107-100 di Trieste a Treviso. Duello spettacolare tra Abdur-Rahkman e Ramsey, top scorer per le due squadre della gara rispettivamente con 30 e 34 punti. Sfida accesa fin dal primo periodo, in cui si capisce bene che gli attacchi hanno la meglio sulle difese. La Nutribullet conduce 30-25, ma nel quarto successivo gli ospiti mettono la freccia e sorpassano (58-54). La vera differenza viene fatta dagli uomini di Gonzalez negli ultimi tre minuti del terzo quarto: parziale di 13-2 per arrivare al 92-77 a seicento secondi dal termine. I padroni di casa provano a rientrare, ma non ci riescono: vince Trieste 107-100, quinta sconfitta consecutiva per Treviso.
TABELLINO
Nutribullet Treviso-Pallacanestro Trieste 100-107
Parziali: 30-25, 54-58, 77-92.
Nutribullet Treviso: Abdur-Rahkman 30 (3/4, 6/13, 6/9 tl), Ragland 8 (4/7, 0/1), Olisevicius 19 (4/9, 3/8, 2/3 tl), Chillo 6 (2/3 da 3), Stephens 5 (2/3 da 2, 1/2 tl); Torresani (0/1, 0/1), Miaschi 12 (3/3, 2/5), Pinkins 20 (7/10, 2/2), Pellegrino (0/1 da 2). N.e. Guerrini, Guidolin, Spinazzé. All. Rossi.
Pallacanestro Trieste: Ramsey 34 (4/4, 7/11, 5/5 tl), Sissoko 19 (6/9 da 2, 7/10 tl), Ross 2 (0/2 da 2, 2/2 tl), Brown 13 (0/1, 3/7, 4/5 tl), Toscano-Anderson 11 (2/5, 2/4, 1/4 tl); Uthoff 5 (1/2, 1/1), Candussi 9 (3/4, 1/2), Moretti 10 (3/4, 1/2, 1/2 tl), Ruzzier 4 (0/1 da 3, 4/4 tl). N.e. Deangeli, Iannuzzi, Brooks. All. Gonzalez.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI-APU OLD WILD WEST UDINE 70-88
Udine trova la prima vittoria dopo il ritorno nella massima serie, Sassari ancora ko in casa 88-70. Gli ospiti mettono il muso avanti dopo i primi dieci minuti, sul 25-17 con Bendzius a trascinare. Nel secondo periodo i sardi si rifanno sotto, alla pausa lunga il punteggio è sul 41-38 in favore dell’Apu Old Wild West. Il grande divario viene creato nel terzo quarto: 27 punti segnati e solo 13 subiti da Udine, per arrivare al 68-51 con un solo periodo da giocare. La Dinamo molla il colpo negli ultimi dieci minuti, con gli ospiti che portano a casa la prima vittoria stagionale. Ultimo posto per Sassari, con cinque ko.
TABELLINO
Banco di Sardegna Sassari-Apu Old Wild West Udine 70-88
Parziali: 17-25, 38-41, 51-68.
Banco di Sardegna Sassari: Marshall Jr. 14 (4/7, 2/7), Buie 7 (0/5, 1/5, 4/5 tl), Johnson 11 (3/4, 0/6, 5/6 tl), Thomas 5 (0/1 da 3, 5/8 tl), McGlynn 6 (2/4 da 2, 2/2 tl); Zanelli (0/1 da 2, 0/2 tl), Beliauskas 5 (1/2, 1/5), Vincini 16 (5/7, 1/1, 3/4 tl), Mezzanotte 6 (2/7 da 2, 2/2 tl), Ceron. N.e. Seck, Casu. All. Bulleri.
Apu Old Wild West Udine: Hickey 10 (2/8, 2/4), Mekowulu 12 (5/6 da 2, 2/5 tl), Bendzius 25 (4/4, 5/8, 2/2 tl), Brewton 4 (0/3 da 2, 4/5 tl), Ikangi 3 (1/4 da 3); Alibegovic 16 (1/4, 4/8, 2/2 tl), Spencer (0/1 da 2), Da Ros 5 (1/1, 1/3, 0/2 tl), Dawkins 11 (1/4, 3/5), Calzavara 2 (1/3, 0/1, 0/2 tl). N.e. Pavan, Mizerniuk. All. Vertemati.