Basket, Serie A: Bologna batte Trento in trasferta, colpo di Udine a Sassari

NUTRIBULLET TREVISO-PALLACANESTRO TRIESTE 100-107

Nel sabato di vittorie in trasferta c’è anche il 107-100 di Trieste a Treviso. Duello spettacolare tra Abdur-Rahkman e Ramsey, top scorer per le due squadre della gara rispettivamente con 30 e 34 punti. Sfida accesa fin dal primo periodo, in cui si capisce bene che gli attacchi hanno la meglio sulle difese. La Nutribullet conduce 30-25, ma nel quarto successivo gli ospiti mettono la freccia e sorpassano (58-54). La vera differenza viene fatta dagli uomini di Gonzalez negli ultimi tre minuti del terzo quarto: parziale di 13-2 per arrivare al 92-77 a seicento secondi dal termine. I padroni di casa provano a rientrare, ma non ci riescono: vince Trieste 107-100, quinta sconfitta consecutiva per Treviso.