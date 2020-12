Basket, retromarcia Virtus Bologna: Djordjevic resta in panchina

Clamoroso a Bologna. Sasha Djordjevic torna infatti sulla panchina della Segafredo Virtus 24 ore dopo il suo esonero arrivato in seguito alla sconfitta con Sassari, gara in cui l'allenatore serbo è anche stato espulso. Dopo il duro confronto con la società che aveva portato all’esonero, dovuto probabilmente anche al mancato utilizzo di Belinelli (rimasto in panchina 40’), le parti si sono incontrate e il club ha deciso per il reintegro dell’allenatore. "Avanti insieme" è il titolo della nota ufficiale con cui il club bolognese annuncia di aver riportato al timone di comando l'allenatore serbo, sotto contratto fino al termine di questa stagione.