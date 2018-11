Basket, proposta di matrimonio durante Milano-Cremona

26/11/2018

Olimpia Milano-Vanoli Cremona ha avuto una parentesi romantica dopo il primo quarto della partita. In mezzo al parquet e davanti al pubblico del Forum di Assago, Alessandro ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Eleonora che, emozionata e in lacrime, ha detto sì per il lieto fine sottolineato dagli applausi. I due si erano conosciuti proprio al Forum, il 31 gennaio 2016, durante Milano-Avellino.