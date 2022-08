Basket, Pozzecco richiama Tessitori per gli Europei dopo il ko di Gallinari: "Meritato sul campo"

© ipp

Il ct dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco ha richiamato Amedeo Tessitori per completare il roster azzurro in vista degli Europei di basket dopo l'infortunio occorso a Danilo Gallinari nella gara contro la Georgia. Il centro della Reyer Venezia, che era stato l'ultimo escluso ("Amedeo grande uomo ma abbiamo deciso di portare un esterno in più", aveva detto Pozzecco motivando la sua decisione) da martedì sarà a disposizione dello staff tecnico. "Tex si è guadagnato sul campo, come giocatore e come uomo, di essere il 13esimo Azzurro. Scherzando, si può dire che suo malgrado dovrà vivere con noi questa avventura!", le parole del ct azzurro.