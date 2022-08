Basket, Italia in ansia per Gallinari: esami al ginocchio infortunato

© ipp

L'Italbasket è in ansia per le condizioni di Danilo Gallinari: l'ala dei Boston Celtics è stata costretta a uscire dal campo, accompagnato a braccia dai compagni, in seguito a un infortunio al ginocchio sinistro nel corso dell'ultimo quarto della sfida - valida per le qualificazioni Mondiali 2023 - contro la Georgia, vinta dagli azzurri con il punteggio di 81-74. Il Gallo si è fatto male al ginocchio sinistro mentre rincorreva una palla in contropiede, movimento innaturale della gamba e corsa che si ferma sui tabelloni pubblicitari a bordocampo. Oggi prevista la risonanza, venerdì l'Italia sarà impegnata contro l'Estonia nella prima partita degli Europei.