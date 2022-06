Basket, Pozzecco in lacrime alla presentazione: "Ho sofferto tanto per questa maglia"

Gianmarco Pozzecco è stato presentato come nuovo ct della Nazionale italiana e non è riuscito a trattenere l'emozione ripensando al suo difficile rapporto con l'azzurro da giocatore. "Una grande responsabilità - ha detto - Ringrazio il presidente Petrucci per avermi dato questa opportunità. Io e lui ci conosciamo da un po', abbiamo un denominatore comune, un qualcosa che viviamo nello stesso modo, la grande considerazione per la maglia azzurra. Pochi sportivi hanno sofferto come il sottoscritto per la maglia azzurra. Sono stato escluso due volte da due competizioni a cui pensavo di dover partecipare, nel 1999 e nel 2003. Allora dissi che tifavo contro la Nazionale ma in realtà tifavo contro la sofferenza che mi lega ancora di più alla medaglia che abbiamo vinto ad Atene 2004. Non me ne vogliano i miei compagni di squadra, ma nessuno ha goduto come ho goduto io. Arrivavo da un vissuto estremamente rocambolesco".