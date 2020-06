Basket, Polonara porta il Baskonia sul tetto di Spagna

Questa sera l'eroe di Vitoria, città spagnola dei Paesi Baschi, è un italiano e si chiama Achille Polonara. L'ex Dinamo Sassari, vicino al titolo italiano lo scorso anno, è stato infatti determinante nella sfida tra Baskonia e Barcellona decisiva per assegnare la Liga Endesa 2019/20: dopo aver firmato la bomba del vantaggio (67-64) da 8 metri nel finale, ha servito un magico assist a Vildoza a 3 secondi dalla fine per il canestro da sotto che è valso il titolo spagnolo. A fine gara, mentre il resto del Baskonia festeggiava, l'azzurro si è seduto da solo sugli spalti vuoti e, con la faccia coperta dall'asciugamano, è scoppiato in un pianto liberatorio. Grazie a questo trionfo, Polonara diventa il terzo italiano dopo Fucka e Basile a vincere il campionato spagnolo.