Venezia, Spahija: "Bologna ha meritato la vittoria"

Neven Spahija: "Complimenti alla Virtus e a coach Ivanovic, che purtroppo non ho avuto occasione di incontrare di persona per congratularmi: hanno meritato la vittoria, giocando molto bene fin dall’inizio e conducendo sempre nel punteggio. Noi abbiamo mostrato meno qualità, ma sicuramente tanta voglia. Come abbiamo fatto per tutta la stagione, non abbiamo mai smesso di lottare. Nel finale, sono stati alcuni dettagli a fare la differenza. Voglio fare i complimenti anche ai miei giocatori, perché hanno combattuto fino all’ultimo secondo. Ma oggi Bologna è stata semplicemente superiore. Affrontare la Virtus, che in questo momento è probabilmente la squadra più in forma in Italia, non è semplice: giocano bene, hanno una rotazione profonda. Per batterli, devi mettere in campo una delle tue migliori prestazioni stagionali. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, soprattutto in attacco, dove dobbiamo avere più fiducia. Adesso ricarichiamo le energie e prepariamo Gara 2 con grande determinazione".