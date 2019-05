Basket, playoff: Sassari incontenibile, Milano a un passo dall'eliminazione

31/05/2019

L'orgoglio di Milano contro la forma di Sassari. La voglia di riscatto della AX contro la tentazione di ipotecare la finale della Dinamo. Al Forum la gara-2 di semifinale è giocata su livelli di intensità ancora superiori rispetto a quelli del primo appuntamento della serie. Si parte forte sin dal primo quarto, con Milano che mette subito il naso avanti alla prima sirena: 21-16, grazie a un parziale di 10-4 in cui è protagonista Vladimir Micov. Il "Professore" ne mette 11 dopo 10', uno in più di Jack Cooley, che come al solito fa la voce grossa nel pitturato (catturerà nove rimbalzi a fine gara). Nel secondo quarto si sparano i fuochi d'artificio. Mike James, tornato dall'infortunio, sale in cattedra e diventa una mitraglia umana di triple: quattro bombe consecutive affondano Sassari a -10 (45-35). Il numero 2 di Milano (che sbaglierà la prima "bomba" dopo 29') segna 15 punti in sette minuti e costringe Gianmarco Pozzecco al timeout. Una pausa che fa bene al Banco, guidato da Achille Polonara e Stefano Gentile addirittura sul +5 (52-47), prima che Milano si risvegli e chiuda il primo tempo con un parziale di 6-0 grazie alle triple di James (in step-back da lontanissimo) e Nemanja Nedovic. Il punteggio del secondo quarto è un incredibile 32-32: spettacolo puro, con Sassari che raggiunge la perfezione dal campo (10/10). Si va al riposo sul 53-52 per i padroni di casa.



Dopo l'intervallo è ancora Micov il migliore di Milano ad approcciare la gara, con cinque punti consecutivi che aprono un terzo parziale in cui l'Olimpia sembra mettere in ghiaccio gara-2. La Dinamo va anche a -14 (81-67), ma ha il merito di non mollare mai, nemmeno quando dall'arco James, Nedovic e Nunnally segnano a occhi chiusi. Gli ospiti come sempre mostrano i muscoli a rimbalzo (58, contro i 38 della banda Pianigiani) e con pazienza recuperano lo svantaggio. È ancora una volta il tiro da tre la chiave della partita: rispondono presente Rashawn Thomas, Marco Spissu e il solito Achille Polonara. In un battito di ciglia gli ospiti si riportano a -5 (88-83), poi portano il match su un piano ancora più fisico, in cui è la grinta sotto canestro di Polonara e Thomas a fare la differenza. La macchina-James si rompe nel momento meno opportuno, dopo un 8/9 dall'arco: tre triple forzate e qualche mugugno che arriva dagli spalti. Presagi sinistri ma veritieri, perché Dyshawn Pierre trova a 9" dalla fine la tripla che vale il 95-95. Nedovic non sfrutta l'ultimo possesso e si va al supplementare, in cui Sassari sembra giocare in sette contro cinque, tanta è la superiorità messa sul parquet. Milano è un pugile suonato, la Dinamo vola sulle ali dell'entusiasmo e sulle spalle di un monumentale Polonara: 14-0 il parziale nel supplementare per Sassari, utili solo ai fini delle statistiche i punti di James. Pozzecco ripete l'impresa e trova la 21esima vittoria consecutiva. I campioni in carica, sotto 2-0, sono con le spalle al muro: al PalaSerradimigni servirà un doppio successo, altrimenti sul trono si siederà qualcun altro.