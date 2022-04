Basket, playoff Eurolega: impresa Milano nei quarti, supera l’Efes e porta la serie sull’1-1

EUROLEGA

L’Olimpia batte i campioni in carica della competizione 73-66 e pareggia i conti. Martedì gara 3 a Istanbul

Impresa dell’Olimpia Milano in gara 2 dei quarti di finale nei playoff di Eurolega. Dopo aver perso il primo match due giorni fa contro l’Efes Anadolu, gli uomini di Messina pareggiano i conti nella serie sull’1-1 grazie a una super vittoria al Forum per 73-66. Anche senza Melli e Datome, l’Armani si affida a Rodriguez e Shields e schianta i campioni in carica della competizione: martedì prossimo si va a Istanbul per un’infuocata gara 3. ipp

Dopo aver perso gara 1 due giorni fa e priva di Melli e Datome, Milano firma l’impresa in gara 2 contro l’Efes Anadolu, campione in carica dell’Eurolega, e porta la serie dei quarti di finale sull’1-1: 73-66 il punteggio per l’Olimpia, martedì alle 19.30 a Istanbul una gara 3 che si preannuncia di fuoco. Nel primo tempo gli ospiti provano ad allungare due volte a +6 sia nel primo che nel secondo quarto, ma la reazione dell’Armani è sempre rabbiosa e si va all’intervallo lungo sul 33 pari grazie a un super canestro allo scadere di Shields, alla prima trasformazione della sua partita. Dopo la pausa lunga, è ancora Shields a ripartire da dove aveva lasciato e a mettere dentro la tripla del vantaggio milanese. Il danese si scatena, sono tutti suoi i primi punti nel terzo quarto, l’Olimpia allunga e il Forum si infiamma. Rodriguez (17 punti totali per lui) continua a incantare da dietro l’arco, i turchi però non stanno a guardare reagendo alla grande (super Larkin con 19 punti e Micic con 18) e l’ultimo quarto inizia con un solo punto di vantaggio per gli uomini di Messina. E’ una guerra di nervi punto a punto, Larkin sale in cattedra per l’Efes, Hall e Hines rispondono a tono. A sessanta secondi dalla fine è +1 Milano, Shields fa il fenomeno con il 21esimo punto personale e sigla il +3, Messina chiama la difesa e Hines fa la voce grossa con una super stoppata su Micic: è la giocata che chiude il match e il Forum esplode.

