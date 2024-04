Pesaro pronta per Pistoia, Mazzola: "Sono la sorpresa del campionato"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Buoni progressi per la VL nelle ultime settimane: "In questo momento vedo una bellissima chimica tra di noi"

Continua la corsa verso la salvezza per la Carpegna Prosciutto Pesaro, a quattro punti dal primo posto utile per evitare la retrocessione. La VL è reduce da un successo molto importante in casa di Sassari: "Una grandissima vittoria - ammette Valerio Mazzola -, dove la VL non aveva mai vinto. Abbiamo retto bene per 40 minuti, questa è stata un po’ la chiave. C'è stata buona intensità difensiva, abbiamo fatto canestro, che ovviamente conta tanto nel basket, e quindi siamo riusciti a portare via due punti".

Buoni progressi per Pesaro nelle ultime settimane: "In questo momento vedo una bellissima chimica tra di noi - prosegue Mazzola. Ognuno si sente maggiormente responsabile, c’è unità di intenti. È stato un percorso in crescendo nelle ultime partite, molto meglio rispetto ai mesi precedenti".

Ora c'è l'ostacolo Estra Pistoia per la VL: "A mio avviso è la sorpresa di questo campionato, mai avrei detto che avrebbe fatto un campionato così bello, è una squadra solida. Noi abbiamo l’obbligo di vincere per continuare a sognare salvezza. Insieme al pubblico, insieme al palazzetto, verrà fuori una partita intensa e speriamo decisiva per noi".