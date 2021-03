Basket Nba, paura per gli Utah Jazz: aereo costretto ad atterraggio d'emergenza

NBA

Il volo con a bordo la squadra ha incrociato uno stormo d'uccelli che ha danneggiato il motore. Nessun ferito

Un forte scoppio e una fiammata dal motore sinistro. Poteva essere un'enorme tragedia, invece l'esperienza vissuta dagli Utah Jazz - squadra di NBA - nel volo verso Memphis ha lasciato di sé solo un po' di paura. L'aereo su cui viaggiava la comitiva di coach Quin Synder è stato costretto a un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo dopo aver colpito uno stormo di uccelli che ha danneggiato uno dei motori, provocando anche un incendio.

Per fortuna e per l'abilità dei piloti del mezzo, non ci sono stati feriti anche nell'atterraggio d'emergenza e la squadra è ripartita più tardi in direzione Memphis con un altro aereo e una disavventura da raccontare.