Nba, gli Spurs battono i Lakers e ritrovano il successo

I San Antonio Spurs hanno interrotto una serie di tre sconfitte consecutive a Los Angeles contro i Lakers (126-102). Il loro bilancio é ora in pareggio (19 vittorie-19 sconfitte). Il francese Victor Wembanyama ha realizzato 23 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate. Grazie a Stephon Castle (23 punti) e Devin Vassell (23 punti), gli Spurs sono riusciti a riprendere il controllo della partita alla fine del terzo quarto, prima di ripartire nel quarto. I Lakers hanno ospitato la prima partita casalinga dopo gli incendi scoppiati a Los Angeles martedì scorso, che hanno portato al rinvio di due incontri. Anche i Clippers hanno giocato di nuovo in casa e sconfitto i Miami Heat (109-98). La stella dei Minnesota Timberwolves Anthony Edwards ha brillato contro i Washington Wizards con 41 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, trascinando i suoi alla vittoria (120-106). Washington - con Bilal Coulibaly a 15 punti e Alexandre Sarr a 13 - ha perso la settima partita consecutiva e resta bloccata all'ultimo posto a Est. In uno scontro al vertice della classifica a Ovest, gli Houston Rockets hanno giocato un magnifico quarto quarto (33-26) che gli ha permesso di battere per il rotto della cuffia i Memphis Grizzlies (120-118). Amen Thompson (19 punti, di cui 12 nell'ultimo quarto) e Jalen Green (42 punti con 13 tiri su 18) hanno spinto i Rockets contro i 29 punti di Ja Morant. Houston mantiene così il 2/o posto (26 vittorie-12 sconfitte) davanti a Memphis (25-15). Cade Cunningham ha segnato 36 punti, conducendo i Detroit Pistons alla vittoria sul campo dei New York Knicks (124-119). Malik Beasley (22 punti) è stato decisivo con due canestri da lunga distanza negli ultimi secondi. New York rimane comodamente terza nella classifica a Est (26-15), con Detroit ottava (21-19).