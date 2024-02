Basket, Napoli in semifinale di Coppa Italia trascinata da Pullen: "Possiamo battere chiunque"

L'EROE

L'americano è l'uomo su cui la Gevi prova a costruire una stagione memorabile

© IPA Sono 25 i punti segnati in 22 minuti, con tanto di premio di MVP e Gevi Napoli trascinata in semifinale di Coppa Italia di basket. È questo il riassunto di una notte in cui ci sarebbe tanto da dire su Jacob Pullen, autentico leader del gruppo guidato da Igor Milicic che nell'ultimo quarto di finale ha fatto il colpaccio. Eliminata la campionessa in carica, la Germani Brescia, e super-sfida sabato alle 20:45 contro la UNAHOTELS Reggio Emilia per un posto nella finalissima.

Nel post-partita, Pullen ha spiegato il segreto del successo: "Siamo entrati in partita da subito, abbiamo condotto e li abbiamo contenuti quando stavano cercando di rientrare. Questa gara ci dà grande fiducia, siamo stati bravi e abbiamo lavorato tutti molto bene. Abbiamo fatto quello che il coach ci ha chiesto. Difensivamente abbiamo giocato un’ottima difesa 5 contro 5, che è la cosa che non ci era riuscita in casa nostra. Tutte queste cose hanno fatto la differenza, ma soprattutto abbiamo giocato forte pensando che non volevamo perdere".

Nei momenti più difficili, Pullen è il giocatore che prende per mano la squadra: "Coach Milicic mi dice soltanto di essere aggressivo. Non gioco 30 minuti, ma ne gioco 20-25, e in quei minuti devo essere aggressivo e "impattare" la partita. Ho avuto un paio di match ultimamente in cui non ci sono riuscito, quindi ero davvero concentrato cercando di dare il meglio di me. Quando vedo la palla entrare nella retina entro in ritmo, e spesso mi basta solo questo, anche attaccare il ferro e guadagnare liberi".

E ora l'appuntamento con la storia. La sfida contro la UNAHOTELS vale l'accesso alla finale di Coppa Italia di basket: "In campionato abbiamo perso contro di loro in casa, io ero malato e non sono riuscito a giocare molto. Per noi è un’altra occasione di prenderci una rivincita su una squadra che ci ha battuto. Loro sono un’ottima squadra con tanta esperienza, quindi sarà un’altra battaglia difficile. Ma anche noi abbiamo un’ottima squadra, quindi ci prepareremo per bene. Ora pensiamo una partita alla volta: in una sfida da dentro o fuori possiamo battere chiunque in questo campionato".