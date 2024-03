Basket, Moretti torna a Milano: "Sarà emozionante e stimolante, Varese può fare bene"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Ai nostri microfoni Davide Moretti ha raccontato le emozioni che lo attendono per il ritorno al Forum. "Giocare lì è speciale, vogliamo riprendere con il piede giusto"

Varese si prepara alla trasferta di Milano: pochi kilometri, ma grande attesa per uno dei momenti che ogni giocatore aspetta. L'atmosfera del Forum e un avversario che, per quanto in difficoltà causa infortuni e ultime sconfitte in Coppa Italia ed Eurolega, resta di primissimo livello, garantendo motivazioni extra agli avversari. Gara ancor più speciale per Davide Moretti, che al Forum, con la canotta dell'Armani, è stato di casa.

Moretti è stato all'Olimpia nella stagione 20/21, lavorando con Ettore Messina e vivendo la sua miglior partita nella sfida con la Virtus Roma, quando aggiunse 15 punti contribuendo al 93-71 finale.

"Sicuramente sarà bello tornare a giocare a Milano, come lo è sempre giocare contro squadre del livello di Milano, è molto stimolante. Sarà una partita in cui dovremo, come al solito, imporre il nostro gioco e stare attenti per tutti e 40 i minuti ai loro punti di forza, che sono tanti. Sono veramente un'ottima squadra, ma proveremo a portare a casa il risultato".

Varese riprende il suo cammino dopo la sosta: prima della pausa la squadra di Tom Bialaszewski aveva ottenuto l'importantissima vittoria con Pesaro, difendendo quel margine di tranquillità in classifica rispetto a chi sta dietro.

"Abbiamo avuto qualche giorno di riposo, poi siamo tornati in palestra con tanta voglia di ricominciare il campionato con il piede giusto. Ci siamo allenati molto duramente in questi giorni, abbiam fatto un'amichevole molto buona e di alto livello, come Cremona. Ci stiamo preparando al meglio per la partita di domani a Milano".