Basket, Mondiali: l’Italia cade anche contro la Lettonia 

MONDIALI BASKET

Gli azzurri sconfitti 87-82 nella gara per il quinto/ottavo posto, Datome non basta

1 di 22

Nulla da fare per l'Italbasket nella gara per il quinto/ottavo posto nei Mondiali di Basket. Gli azzurri vengono sconfitti dalla Lettonia 87-82. La squadra di Pozzecco parte bene nel primo periodo con un ottimo Datome (20 punti totali nel suo penultimo giorno di carriera), ma poi crolla nei quarti centrali sotto i colpi di Grazulis. La formazione allenata da Luca Banchi gestisce nei dieci minuti finali e si porta a casa la vittoria.

Seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale italiana di Basket nei Mondiali 2023: la squadra di Pozzecco viene battuta dalla Lettonia di Luca Banchi per 87-82. Primo periodo completamente appannaggio degli azzurri, con Datome che parte forte infilando quattro canestri molto pesanti (di cui tre da tre punti). Gli avversari dell’Italia faticano ad entrare in partita, e dopo dieci minuti il parziale è sul 26-18. Le cose si ribaltano completamente nel successivo periodo: Grazulis inizia ad aumentare i giri del motore, diventando incontenibile per la difesa azzurra. I giocatori in maglia granata segnano 28 punti nel periodo, concedendone solamente 16: si rientra negli spogliatoi sul 46-42. Il quintetto guidato da Pozzecco non riesce a rilanciarsi in avvio di secondo tempo, arrivando anche al -14. Melli e Tonut provano a suonare la carica per la rimonta, che però si ferma al -7 a seicento secondi dal termine (67-60). Il quarto periodo sembra passare via in sordina senza troppi cambi di ritmo, ma la tripla di Datome del -4 a tre minuti dal termine conferisce altre speranze all’Italbasket. La Lettonia va in confusione nei secondi finali, Spissu segna ancora dal perimetro per il -2, ma è ancora una volta Grazulis a chiudere i conti con la tripla (difficile) dell’87-82 finale. Vince la Lettonia, guidata dai 28 punti della sua Ala strepitosa. Sconfitta l’Italia, a cui rimane la sfida per il settimo/ottavo posto.

