Basket, Mondiali: Italia battuta dalla Repubblica Dominicana, Pozzecco espulso

MONDIALI BASKET

Gli azzurri cedono 87-82 nella seconda uscita: sarà decisiva la sfida con le Filippine

Mondiali basket: Italia ko contro la Repubblica Dominicana







































1 di 21 © Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Prima sconfitta per l'Italia ai Mondiali di basket 2023. A Manila, gli azzurri perdono 87-82 contro la Repubblica Dominicana trascinata dalla stella Nba Karl-Anthony Towns e da Andrez Feliz, entrambi a referto con 24 punti. Alla formazione di Pozzecco, espulso poco prima dell'intervallo lungo, non bastano i 17 realizzati da Marco Spissu: la qualificazione si deciderà nel terzo ed ultimo match del girone contro le Filippine.

Si complica il Mondiale 2023 di basket per l'Italia: dopo il non esaltante ma vincente debutto contro l'Angola, arriva infatti la prima sconfitta. A Manila sorride la Repubblica Dominicana, che vince 87-82 contro gli azzurri che pagano un terzo quarto da incubo ma sfiorano la rimonta proprio nel finale. Per la Nazionale è il primo ko del 2023 che, però, rende decisamente meno scontato l'accesso alla seconda fase.

Eppure, la partenza è ottima: subito 12-0 di parziale, poi la Repubblica Dominicana trova i primi punti e alla fine del primo quarto è 19-13 per gli azzurri. Nel corso del secondo periodo, però, la sfida si innervosisce e a farne le spese è Gianmarco Pozzecco dopo un contatto tra Towns e Ricci, con gli arbitri che chiamano fallo del giocatore dell'Olimpia invece che sfondamento della stella dei Minnesota Timberwolves. Per l'allenatore dell'Italia è il secondo tecnico, che vuol dire espulsione. Gli azzurri riescono comunque ad andare all'intervallo lungo sul +1 (39-38).

Proprio il terzo quarto, però, è quello che indirizza la gara: netto 31-17 per la Repubblica Dominicana. Ci si aspetta che a trascinarla sia la stella Nba Towns, che pure ci mette il suo e alla fine chiude con 24 punti e 11 rimbalzi. A sorprendere tutti, però, è Feliz, che con un favoloso 7/10 dall'arco (e 24 punti totali) permette ai suoi di staccare gli azzurri. La formazione di Garcia, però, stacca la spina e l'Italia ne approfitta con Marco Spissu (17 a fine gara) per tornare in partita, risalendo fino all'85-82. Alla fine, tuttavia, Quiñones realizza i due liberi (con il secondo inizialmente fallito e ripetuto per invasione) che fissano il punteggio sull'87-82. Gli azzurri si giocheranno tutto nella terza partita del girone contro le Filippine, in programma martedì: in palio l'accesso alla seconda fase.