Basket, Milano vince la battaglia degli attacchi con Sassari e sorpassa Brindisi al primo posto

Dopo il ko di domenica scorsa contro l’Happy Casa Brindisi, l’Olimpia Milano batte al Forum il Banco di Sardegna Sassari 102-86 e ritorna in testa alla classifica staccando proprio i pugliesi (sconfitti ieri da Pesaro). La gara, in equilibrio per tre quarti, vede scappare i lombardi nell’ultimo periodo grazie alle grandi percentuali dall’arco. Mattatori del match Datome e Roll, autori di 24 e 22 punti. Burnell top scorer per i sardi con 23. instagram

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 102-86

Milano ritrova il successo in campionato dopo lo scivolone di una settimana fa contro Brindisi e imponendosi 102-86 sorpassa in vetta alla classifica di Serie A1 proprio la compagine pugliese. Primo tempo dalle percentuali irreali da parte di tutte e due le squadre che bruciano a ripetizione la retina soprattutto dalla distanza (all’intervallo le formazioni tirano con il 50% e il 67% da tre punti). La grande precisione dai 6,75 metri fa sì che ogni tentativo di allungo venga facilmente ricucito. Nel primo quarto Sassari vola più volte sul +7, nel secondo l’Olimpia raggiunge anche il +5 ma in entrambe le circostanze il divario viene facilmente limato dagli avversari. La ripresa prosegue sulla falsariga dei primi venti minuti con la Dinamo e l’Armani Exchange che proseguono a braccetto finché, caricando di falli i giocatori biancorossi, gli ospiti provano la fuga guidati da Bilan e Burnell (top scorer per il Banco alla fine con 23 punti). Milano però rientra con Rodriguez e a inizio ultimo quarto, spinta da un poker di triple di Roll, mette addirittura la freccia issandosi sul +8. La Dinamo a questo punto accusa il colpo perdendo lucidità e non trovando più le armi per contrastare l’allungo dell’Olimpia che, trascinata da un infallibile Gigi Datome (24 punti a fine gara, migliore dei suoi), flirta col +20 prima di chiudere 102-86. La squadra di Ettore Messina chiude così una settimana perfetta che l’ha vista battere Fenerbahce e Efes in Eurolega e, grazie all’affermazione su Sassari, tornare a comandare la lega nostrana.

